Ronald Koeman wijzigt ‘winning team’ van Barcelona op twee plekken

Zaterdag, 6 maart 2021 om 19:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:04

Ronald Koeman kiest zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Osasuna wederom ervoor om Barcelona met een 5-3-2-opstelling te laten spelen. Samuel Umtiti maakt voor het eerst sinds 24 februari, in de 3-0 zege op Elche, zijn opwachting als basiskracht in verband met blessureleed bij Gerard Piqué en Ronald Araújo. Ousmane Dembélé begint op de bank: zijn plek in de tweemansaanval naast Lionel Messi wordt ingevuld door Antoine Griezmann.

Marc-André ter Stegen verdedigt het doel, met een driemansdefensie voor zich: Clément Lenglet, Óscar Mingueza en Umtiti. Op het middenveld zijn Sergio Busquets, Frenkie de Jong en Pedri te vinden. In de voorhoede kiest Koeman ervoor om Dembélé hooguit in te laten vallen. De aanvaller moest in het nieuwe systeem de nodige kilometers maken in zijn nieuwe rol en komende woensdag wacht het weerzien met Paris Saint-Germain in de Champions League.

Barcelona gaat op zoek naar de achtste opeenvolgende overwinning buitenshuis tegen een Osasuna dat negen punten heeft overgehouden aan de laatste vier competitieduels. Voor de Catalanen is een zege een absolute must, daar concurrenten Atlético Madrid en Real Madrid zondagmiddag tegenover elkaar staan in het Wanda Metropolitano. Barcelona en Real Madrid hebben momenteel vijf punten minder dan Atlético, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft: 53 om 58.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Griezmann en Messi.