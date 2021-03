Aboubakar blinkt uit voor winnend Besiktas en nadert persoonlijk record

Zaterdag, 6 maart 2021 om 19:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:19

Besiktas overnacht als lijstaanvoerder van de Süper Lig. Het team van trainer Sergen Yalçin won zaterdag met minimaal verschil van Gaziantep en is nu drie punten en vijf punten los van respectievelijk Galatasaray en Fenerbahçe: 2-1. Vincent Aboubakar was met competitiegoal nummer veertien en vijftien de grote man aan de kant van Besiktas; alleen in 2014/15, in dienst van Lorient, maakte hij meer competititietreffers in één seizoen (16).

Na een kwartier spelen had Aboubakar al zijn eerste doelpunt te pakken. De aanvaller stond niet buitenspel toen hij de bal na een pass van Rachid Ghezzal over doelman Günay Güvenç werkte en het leer in het lege doel schoot: 1-0. Het was voor Ghezzal alweer zijn elfde assist in de Süper Lig dit seizoen, waarvan drie in een treffer van Aboubakar resulteerden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aboubakar tekende achttien minuten voor tijd voor de 2-0: de aanvaller stormde na een pass van Cyle Larin af op het doelgebied, waar hij Günay met een schot in de rechterhoek passeerde. De eindstand kwam op naam van Nouha Dicko, die na een overtreding van keeper Ersin Destanoglu op zijn persoon zelf achter de bal ging staan en de bal tegen de touwen schoot. Alleen Galatasaray maakte dit seizoen vanaf de strafschopstip meer doelpunten in de Süper Lig dan Gaziantep: tien om acht.

De volledige top vier heeft 27 competitieduels in de benen, maar daar komt de komende dagen verandering in. Galatasaray speelt zondag in eigen huis tegen Sivasspor en Fenerbahçe komt maandag in actie bij Konyaspor. Nummer vier Trabzonspor, dat negen punten minder heeft dan Besiktas, speelt maandagavond een thuiswedstrijd tegen Alanyaspor. Besiktas speelt vrijdagavond bij Istanbul Basaksehir.