Feyenoord boekt grootste zege van het seizoen tegen dramatisch VVV

Zaterdag, 6 maart 2021 om 18:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:37

Feyenoord heeft zaterdag zijn grootste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Dick Advocaat maakte gehakt van VVV-Venlo, dat zich ook gewillig naar de slachtbank liet leiden: 6-0. Steven Berghuis voegde tegen de Venlonaren een doelpunt en twee assists aan zijn totaal toe, waarmee hij op veertien goals en negen assists staat. Alleen VVV-spits Giorgos Giakoumakis (23 goals en 2 assists), die vanwege een blessure niet kon spelen, was dit Eredivisie-seizoen productiever. Feyenoord klimt naar de vierde plek, al kan Vitesse die zondag weer afpakken tegen nummer drie AZ. VVV zal zich op de vijftiende plek nog niet veilig wanen.

Bij Feyenoord moest Justin Bijlow na zijn basisplaats tegen AZ (4-2 verlies) verstek laten gaan met lichte klachten, waardoor Nick Marsman onder de lat stond. Lutsharel Geertruida maakte zijn rentree in de basis bij afwezigheid van de geblesseerde Bart Nieuwkoop. Voor het overige hield Advocaat vast aan zijn opstelling een week geleden, waardoor Orkun Kökçü op het middenveld de voorkeur behield boven Mark Diemers.

De eerste kans van Feyenoord werd in de veertiende minuut meteen gepromoveerd tot een doelpunt. Luis Sinisterra onderschepte de bal bij de klungelende Tobias Pachonik en speelde breed op Jens Toornstra, die vanbinnen het strafschopgebied scoorde: 1-0. Vijf minuten later kopte Geertruida in grote vrijheid raak uit een hoekschop van Steven Berghuis: 2-0. Feyenoord vergrootte die voorsprong na een half uur kinderlijk eenvoudig, toen Orkun Kökçü de volledig vrije Bryan Linssen voor Thorsten Kirschbaum zette. De spits verschalkte de doelman van VVV met een chip: 3-0.

Een kwartier na rust viel het volgende doelpunt voor Feyenoord. Kristopher Da Graca werkte een voorzet slecht weg en schoof de bal in de voeten bij Toornstra, die ineens hard uithaalde: 4-0. Berghuis mikte daarna net over de verre kruising, maar wist even later alsnog te scoren. De rechterspits van Feyenoord pikte een afvallende bal op en krulde die vanaf de rand van de zestien binnen: 5-0. In de 85ste minuut kopte Eric Botteghin binnen uit een corner van Berghuis, nadat zijn directe tegenstander Roy Gelmi op de grond was gevallen: 6-0.