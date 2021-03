Goal Luuk de Jong komt te laat op off-day van onherkenbaar Sevilla

Zaterdag, 6 maart 2021 om 18:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:21

Sevilla heeft zaterdag een dure nederlaag in LaLiga geleden. Het team van trainer Julen Lopetegui ging onderuit bij laagvlieger Elche, dat door een 2-1 overwinning van de negentiende naar de zeventiende plaats is gestegen. Karim Rekik en de scorende Luuk de Jong deden negentig minuten mee bij de Zuid-Spanjaarden, die voor het eerst onder Lopetegui drie duels op rij in alle competities hebben verloren. De nummer vier van LaLiga heeft een voorsprong van zes punten op nummer vijf Real Sociedad en speelt over acht dagen de stadsderby tegen Real Betis.

De eerste helft in het Estadio Manuel Martínez Valero was er een om snel te vergeten. In de eerste 45 minuten was het vooral de thuisploeg dat de aanval zocht, maar verder dan een goed schot van Raúl Guti kwam de laagvlieger niet. Sevilla had liefst 68 procent balbezit, al gaf het team van Lopetegui niet thuis en was men volslagen ongevaarlijk.

Luuk de Jong ?1?? Sevilla verliest bij Elche, maar voor De Jong valt er toch nog iets te vieren.#ZiggoSport #LaLiga #ELCSEV pic.twitter.com/V8O0WMvmVf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2021

Na de pauze zat Sevilla beter in de wedstrijd en dook men regelmatig op rondom het doelgebied van Édgar Badía. Tegelijkertijd ontsnapte het bezoek aan een achterstand toen doelman Tomas Vaclik met zijn voet redding bracht op een schot van Lucas Boyé na een fout van Nemanja Gudelj. Twintig minuten voor tijd brak Elche de wedstrijd open: na een pass van Fidel vanaf links schoot de vrijstaande Guti de bal in de rechterhoek. Het was doelpunt nummer 500 voor Elche in thuisduels in LaLiga.

Elche kreeg zeven minuten later hulp van de VAR na een rake kopbal van Guido Carrillo uit een vrije trap. Vaclik ranselde het leer uit zijn doel en Sevilla speelde onmiddellijk door, maar de videoarbiter deed zijn werk: 2-0. Een kopbal van De Jong vlak voor tijd, na een geweldige voorzet van Marcos Acuña, zorgde voor extra spanning in de slotminuten, maar het bleef voor de Andalusiërs bij een aansluitingstreffer: 2-1.