'Ajax botst met Marokko en weigert om Noussair Mazraoui af te staan'

Zaterdag, 6 maart 2021

Ajax staat Noussair Mazraoui niet toe om naar Marokko af te reizen voor de komende interlandperiode, zo stelt de Marokkaanse tabloid Al Ahdath Al Maghribia. De Amsterdammers zouden bang zijn dat de 23-jarige rechtsback tijdens de interlandbreak een coronabesmetting oploopt. De Marokkaanse bond (RFMF) dreigt met stappen.

Marokko speelt eind maart in het kader van de kwalificatie voor de Afrika Cup uit tegen Mauritanië en thuis tegen Burundi. De RFMF zou van plan zijn om Mazraoui daarvoor op te roepen, hoewel de verdediger nog altijd geblesseerd is. Mazraoui kampt door een bal in zijn gezicht met verminderd gezichtsvermogen en miste daardoor de laatste vijf wedstrijden van Ajax.

Als Ajax weigert om Mazraoui af te staan, dan zullen de Amsterdammers officieel protest aan moeten tekenen tegen de oproep. Het is niet voor het eerst dat dat zou gebeuren, want in oktober wilde Ajax ook al niet dat Mazraoui en Zakaria Labyad naar Marokko zouden gaan. Later ging de Eredivisionist alsnog akkoord met het verzoek van de Marokkaanse voetbalbond.

Afgelopen woensdag maakte De Telegraaf bekend dat Ajax het contract van Mazraoui wil verlengen. De huidige verbintenis van de vleugelverdediger in de Johan Cruijff ArenA loopt tot medio 2022. "Maar de gesprekken met de rechtsback moeten nog worden opgestart", meldde het dagblad. Mazraoui maakte in februari 2018 zijn debuut voor Ajax en speelde sindsdien 98 wedstrijden voor de club, waarin hij 5 keer scoorde en 5 assists gaf.