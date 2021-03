Stekelenburg en St. Juste in voorselectie Nederlands elftal

Zondag, 7 maart 2021 om 20:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:06

Frank de Boer heeft de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende interlandperiode bekendgemaakt. De bondscoach selecteert onder anderen Maarten Stekelenburg en Jeremiah St. Juste. De

Oranje speelt eind maart de eerste drie wedstrijden in het kader van de WK-kwalificatie voor het eindtoernooi in 2022 in Qatar. Op 24 maart gaat Nederland op bezoek bij Turkije. Zes jaar geleden troffen beide landen elkaar voor het laatst in het kader van de EK-kwalificatie, toen werd het in Amsterdam 1-1 en verloor Oranje in Konya met 3-0. Nederland speelt verder op 27 maart thuis tegen Letland en gaat op 30 maart voor het eerst in de historie op bezoek bij Gibraltar.

Dit is de voorselectie voor de wedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar: https://t.co/MvK91FV2v0. pic.twitter.com/dYQTIfvV4e — OnsOranje (@OnsOranje) March 7, 2021

De voorselectie van Oranje:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Ryan Babel (Galatasaray), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lyon), Joël Drommel (FC Twente), Denzel Dumfries (PSV), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Luuk de Jong (Sevilla), Davy Klaassen (Ajax), Tim Krul (Norwich City), Matthijs de Ligt (Juventus), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Maarten Stekelenburg (Ajax), Calvin Stengs (AZ), Jeremiah St Juste (FSV Mainz 05), Kevin Strootman (Genoa CFC), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Owen Wijndal (AZ).