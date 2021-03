Ontslag Tobiasen sorteert het gewenste schokeffect voor Almere City

Zaterdag, 6 maart 2021 om 15:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:56

Almere City FC heeft zaterdag een belangrijke zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In het Yanmar Stadion kregen de Almeerders visite van Excelsior, dat met 4-1 verslagen werd. Het was de eerste wedstrijd als hoofdtrainer voor Jeroen Rijsdijk, die de honneurs zeker tot het einde van het huidige seizoen waarneemt voor de ontslagen Ole Tobiasen. Dankzij de zege klimt Almere City, dat 56 punten heeft, voorlopig naar de derde plek op de ranglijst. Daarmee vaart de club in het kielzog van De Graafschap, dat een punt meer verzamelde en zondag nog in actie komt tegen FC Eindhoven.

Zeker het eerste bedrijf was er voor de neutrale toeschouwer een om de vingers bij af te likken. In de twaalfde minuut kwam Almere City al dicht bij de openingstreffer, toen Thomas Verheydt uit een vrije trap van Mees Kaandorp het leer op de paal schoot. Enkele minuten later was het wederom de spits die zijn ploeg op aangeven van Kaandorp de voorsprong had moeten bezorgen, maar het vizier stond niet op scherp. Namens Excelsior was het Elías Már Ómarsson die een duit in het zakje deed, door van dichtbij rakelings over te koppen.

De wedstrijd leek na een half uur spelen opengebroken te worden, toen Verheydt, na een overtreding van Abdallah Aberkane op Kaandorp, de buitenkans kreeg om een strafschop te benutten. Het bleek echter niet de middag van de clubtopscorer, die zag hoe zijn inzet vanaf elf meter uit de hoek gedoken werd door doelman Alessandro Damen. De euforie van laatstgenoemde, die voor de honderdste keer onder de lat stond bij Excelsior, was overigens van korte duur. Na een onfortuinlijke poging van Mats Wieffer om op te ruimen, belandde de bal voor de voeten van Faris Hammouti, die het leer zonder te twijfelen diagonaal binnenschoot: 1-0.

Op slag van rust werd de voordelige marge verder uitgebreid door Almere City. Een steekbal van Kaandorp werd verlengd door verdediger Hervé Matthys, die daarmee Hammouti in de gelegenheid bracht zijn tweede van de middag aan te tekenen: 2-0. Na de pauze daalde het tempo van de wedstrijd, en hoewel de Rotterdamse bezoekers meer kleur op de wangen kregen, leverde de aanvalslust lange tijd geen treffer op.

Almere City liep richting het eindsignaal verder uit: na een fraaie individuele actie van John Yeboah was het Xian Emmers die de 3-0 maakte. Ahmad Mendes Moreira zorgde namens Excelsior nog voor de eretreffer, maar Yeboah, die in de verre bovenhoek raak schoot, zette de 4-1 eindstand op het scorebord. Het was een welkome driepunter voor de thuisploeg, die in de vijf voorgaande competitieduels slechts drie punten sprokkelde.