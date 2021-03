Door Ronaldo gevolgde prins wil Spanje veroveren: ‘Verslaafd aan succes’

Zondag, 7 maart 2021 om 00:00 • Rian Rosendaal

Valencia lijkt de laatste jaren een flinke aantrekkingskracht te hebben op steenrijke zakenlieden. De Singaporese miljardair Peter Lim stapte enkele jaren geleden in de Spaanse club en naar nu blijkt is de Maleisische kroonprins Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim bovenmatig geïnteresseerd om los Che naar zijn hand te zetten. De prins van Johor, één van de dertien staten van Maleisië, komt uit een zeer welvarende familie, met een door Forbes geschat familievermogen van circa 750 miljoen euro. Wie is deze schatrijke prins, die met het weggezakte Valencia de top in LaLiga wil bestormen?

De boezemvriend van Lim kwam afgelopen dinsdag op de proppen met een aantal Instagram Stories, waaruit duidelijk werd dat hij Valencia als zijn droomproject ziet op voetbalgebied. De zeer vermogende prins heeft naar eigen zeggen geen interesse in geld verdienen bij de Spanjaarden. Nee, het gaat Tunku Ismail om 'de glorie en het schrijven van geschiedenis'. "Ik ben een prins, geen zakenman", zo liet de 36-jarige Maleisiër weten op de sociale media. "Mijn liefde voor voetbal is bepaald geen geheim en in deze sport ben ik ook bepaald geen beginneling. Ik heb eigenhandig een club (Johor Darul Takzim FC uit Maleisië, red.) veranderd van een degradatiekandidaat naar een oppermachtige kampioen. In acht jaar tijd hebben we maar liefst zestien prijzen veroverd. We zijn de allergrootse club in Zuidoost-Azië en behoren tot het rijtje topclubs in Azië." Tunku Ismail acht de tijd rijp om voet aan de grond te krijgen in Europa. "Ik wil mijn rijk vergroten, mijn vleugels uitspreiden en nieuwe uitdagingen aangaan." Valencia-fans hoeven evenwel niet bang te zijn voor rigoureuze veranderingen. "Ik ga het embleem van de club en de traditie niet veranderen. Zoals ik al eerder aangaf: ik ben een prins, geen zakenman. Ik ben uit op glorie, succes en historie."

Als punt vijf van de uitleg op Instagram Stories gaf de puissant rijke prins een inkijkje in zijn ambities in het Mestalla. "Wat heeft Valencia nodig? Iemand met kennis van voetbal, die honger heeft naar succes, gepassioneerd is begrijpt wat voor een grote club het eigenlijk is", zo gaf Tunku Ismail antwoord op zijn eigen vraag. "De eerste stap: we hebben echte voetbalmensen nodig binnen de organisatie, punt." Lim heeft nog nergens aangegeven dat hij van plan is om Valencia op korte termijn in de verkoop te doen, maar dat doet dus niets af aan de torenhoge ambities van zijn goede vriend. De schatrijke prins heeft over zijn voetbalclub in Maleisië niets gelogen, want in oktober vorig jaar werd Johor Darul Takzim FC voor de zevende keer op rij de landstitel in de wacht gesleept. In 2019 volgde het debuut in de Aziatische Champions League, met als hoogtepunt de zege op titelverdediger Kashima Antlers. Tunku Ismail heeft voor een ware cultuuromslag gezorgd in het Maleisische voetbal, waar tot voor kort de verschillende staten het voor het zeggen hadden op voetbalgebied, en waar bepaald geen professionele mentaliteit heerste. Met een aantal flinke investeringen wist hij de topspelers uit het kleine voetballand binnen te halen. Daarnaast bleek het in augustus 2013 mogelijk om de Argentijnse sterspeler Pablo Aimar, ooit één van de grote namen bij Valencia, te verleiden tot een avontuur in een voor hem geheel nieuwe voetbalcultuur. En in 2020 werd een gloednieuw stadion, kosten 200 miljoen euro, met plaats voor ruim 40.000 bezoekers geopend, terwijl in 2016 al een state-of-the-art trainingscomplex uit de grond was gestampt.

Tunku Ismail kreeg van Josep Maria Bartomeu een shirt van Barcelona overhandigd.

Gevolgd op Instagram door Ronaldo

Tunku Ismail heeft als oudste kind van de zeer vermogende prins Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar dan ook niets te klagen op financieel gebied. De onbegrensde welvaart van de familie komt tot uiting in een gedeelte van de erfenis die de clubeigenaar toekomt. Hem staat in de toekomst een replica van het huis van The Flintstones te wachten, als knipoog naar de razendpopulaire animatieserie van vroeger. Het zeer luxueuze onderkomen, met uitzicht op zee, heeft onder meer een vuurtoren met negen verdiepingen en zeventien kamers. Tevens krijgt de prins dan twee keizerlijke suites tot zijn beschikking. Tunku Ismail is daarnaast al de trotse eigenaar van een Boeing ter waarde van ruim negentig miljoen euro. Het vliegtuig heeft een gouden kleur, verschillende keukens, lounges en meer dan één douche. De op het eigenaarschap van Valencia azende zakenman is sowieso een groot liefhebber van vliegtuigen, helicopters en snelle auto's, zo blijkt uit zijn vele posts op Instagram in de afgelopen jaren. Wat ook opvalt op het social media-kanaal: tussen zijn ruim drie miljoen volgers op Instagram prijken de namen van Cristiano Ronaldo, Robert Pires, Lukas Podolski en Dani Alves. Vooral de aandacht van Ronaldo is opvallend, want de Portugese sterspeler van Juventus, met bijna 270 miljoen volgers, volgt zelf slechts 467 andere Instagram-gebruikers.

De link tussen Tunku Ismail en Valencia beperkt zich overigens niet alleen maar tot het naar Maleisië halen van Aimar in de herfst van zijn actieve loopbaan. Enkele jaren later, in 2016, werden verschillende spelers van de Spaanse club, onder wie Jaume Doménech, Santi Mina and Paco Alcácer, uitgenodigd voor een training van de Southern Tigers, zoals de bijnaam van Johor Darul Takzim FC luidt. Het contingent Valencia-spelers was gelijk al onder de indruk van de trainingsfacliteiten. De Maleisische grootmacht beschikt onder meer over een trainingsveld met air conditioning, zodat de hoge temperaturen en dito luchtvochtigheid in de hete zomermaanden het hoofd kan worden geboden. Dat Tunku Ismail al een aardige reputatie heeft opgebouwd in Spanje werd verder duidelijk in mei 2019, toen hij details van een privégesprek met Gerard Piqué prijsgaf op Instagram Stories. "De kans bestaat dat we met Barcelona ná 27 juli naar Johor komen, en misschien spelen we dan tegen jouw club. Lijkt jouw dat een goed idee?", liet de centrumverdediger zich ontvallen. "Het idee is om via Japan naar Johor te vliegen, om daar een paar dagen gebruik te maken van jullie trainingscomplex en misschien ook een oefenduel af te werken." Een jaar eerder, in 2018, vierde Tunku Ismail samen met onder meer Piqué de vijfde opeenvolgende landstitel van zijn club. Het icoon van Barcelona kreeg gelijk een rondleiding door het stadion, terwijl er ook een bezoek werd gebracht aan de trainingsvelden van het geesteskindje van de prins van Johor.

Rondreis langs topclubs in Europa

Piqué is overigens niet de enige topspeler die via social media én in het echte leven een band heeft met Tunku Ismail. De steenrijke clubeigenaar heeft via Lim een goede band opgebouwd met de bekende Portugese zaakwaarnemer Jorge Mendes, die al jaren de zakelijke belangen van Ronaldo behartigt. Toen de aanvaller in 2017, toen nog als speler van Real Madrid, Singapore bezocht, was Tunku Ismail er als de kippen bij om met CR7 op de foto te gaan. Daarnaast liet de multimiljonair zich in de afgelopen jaren vereeuwigen met onder meer Lionel Messi, Fernando Torres, David Beckham en Luis Figo. Dat hij graag onder de aandacht komt van de gevestigde orde in Europa is niet nieuw. Tunku Ismail maakte in 2016 een reis langs verschillende Europese topclub zoals Barcelona, Paris Saint-Germain en Real. Tijdens de rondreis sprak de prins met PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi en Josep Maria Bartomeu, de onlangs gearresteerde ex-preses van Barcelona, ging breed lachend met hem op de foto. Later volgde ook nog een afspraak met Real-voorzitter Florentino Pérez om van gedachte te wisselen over het runnen van een voetbalclub.

Tunku Ismail sprak in het voorjaar van 2020 over zijn voornemen om het als eigenaar van Johor Darul Takzim FC en voorzitter van de Maleisische voetbalbond elke dag weer een stukje beter te doen. "Toen ik in 2012 aantrad was het gelijk de bedoeling om de top te bestormen, iets realiseren dat nog niet eerder was gelukt", zo klonk het bijna een jaar geleden in een uitgebreid interview met Goal. "We wilden succesvol zijn op én buiten het veld, maar dan wel op een andere manier. Ik wil een erfenis nalaten en geschiedenis schrijven. Ik ben nou eenmaal verslaafd aan succes. Of het nou gaat om het beste veld, de parkeerplaats of zelfs zoiets kleins als VIP-boxen, kleedkamers en alles dat te maken heeft met de voetbalgerelateerde faciliteiten en de resultaten van onze jeugdafdeling. Het is mijn manier om het succes van de club te meten. Het gaat niet alleen om het aantrekken van buitenlandse spelers en elk jaar meedoen om de prijzen. Het moet echt allesomvattend zijn. Al sinds het allereerste begin is het mijn ambitie geweest om steeds groter te worden. Ik heb nooit de intentie gehad om een gemiddelde club te leiden en gelukkig zijn we door de jaren heen enorm gegroeid", zo liet de dankbare en tevreden Tunku Ismail vorig jaar weten.

Tunku Ismail wordt op handen gedragen na weer een prijs voor Johor Darul Takzim FC.

Voor Tunku Ismail is het nu dus de grote wens om ook bij Valencia een erfenis na te laten, daar er volgens verschillende Spaanse media een deal met Lim op komst is. Met het akkoord tussen de vermogende zakenlieden zou ruim vierhonderd miljoen euro zijn gemoeid. De trouwe aanhang in de Spaanse stad snakt naar een nieuwe glorietijd bij de club die in 2000 en 2001 de Champions League-finale bereikte. Lim kende in 2014 nog wel een voortvarende start, maar inmiddels vervult Valencia een bijrol in Laliga, ver verwijderd van Atlético Madrid, Real en Barcelona. Vorig jaar waren er zelfs protesten tegen Lim, toen onder meer Ferran Torres en Dani Parejo werden verkocht om de financiële tekorten gedeeltelijk weg te werken. Daarnaast is het hoofdpijndossier rondom de bouw van het nieuwe Mestalla de fans al tijden een doorn in het oog. De bouw werd gestart in 2007, maar inmiddels liggen de werkzaamheden al jaren stil, ondanks een investering van enkele honderden miljoenen euro's. Aan Tunku Ismail de ondankbare taak om de vele problemen bij Valencia op te lossen, mocht de weggezakte club daadwerkelijke opnieuw met een steenrijke Aziaat in zee willen gaan.