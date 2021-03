Zweedse media: Zlatan Ibrahimovic keert terug in nationale ploeg

Zaterdag, 6 maart 2021 om 11:05 • Yanick Vos • Laatste update: 11:18

Zlatan Ibrahimovic keert terug in de nationale ploeg van Zweden. Zweedse media melden zaterdagochtend dat de 39-jarige spits van AC Milan de komende interlandperiode zijn rentree zal maken. Ibrahimovic nam in 2016 afscheid van de nationale ploeg. Geruchten over een terugkeer bij Zweden gingen al jaren de ronde, maar het lijkt er nu daadwerkelijk van te komen.

Wanneer alles volgens plan verloopt zal Ibrahimovic ook komende zomer met Zweden te zien zijn op het EK. Zweden is in de groepsfase van het Europese eindtoernooi ingedeeld in een groep met Spanje, Slowakije en Polen. Ibrahimovic is momenteel geblesseerd, maar naar verwachting is hij op tijd fit om zich de komende interlandperiode te melden bij de nationale ploeg voor de WK-kwalificatie, zo meldt Fotbollskanalen. Later deze maand neemt Zweden het op tegen Georgie, Kosovo en Estland.

Het artikel gaat verder onder de video Zlatan Ibrahimovic - 500 club goals Meer videos

Teammanager Stafen Petterson wil het nieuws in de media bevestigen noch ontkennen. Vorig jaar liet Ibrahimovic zich al uit over een eventuele terugkeer in de nationale ploeg. Bondscoach Janne Andersson bracht in november nog een bezoek aan Ibrahimovic in Milaan. “Toen Zlatan open bleek te staan om weer wedstrijden met de nationale ploeg te spelen, leek het mij vanzelfsprekend en belangrijk om dit met hem te bespreken”, werd de bondscoach geciteerd door Aftonbladet.

Ibrahimovic speelde 116 interlands voor Zweden en scoorde 62 keer. Na een uitstapje bij Los Angeles Galaxy keerde hij vorig jaar terug bij AC Milan, waar hij op schot is. Dit seizoen scoorde hij tot dusver zestien keer in alle competities.