Ajax sprak met Joël Drommel: ‘PSV kan sneller schakelen dan Ajax wil’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 09:43 • Laatste update: 09:46

PSV zet voor komend seizoen vol in op de komst van Joël Drommel, zo meldden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International eerder deze week. Mike Verweij van De Telegraaf weet in de Kick-Off-podcast te melden dat ook Ajax Drommel in het vizier heeft. De Amsterdammers hebben reeds gesproken met de 24-jarige keeper van FC Twente.

Drommel heeft bij Twente aangegeven dat hij na dit seizoen een stap hogerop wil. De doelman heeft een aflopend contract in Enschede, al hebben de Tukkers de mogelijkheid om een optie te lichten waardoor hij een extra jaar komt vast te liggen waardoor er een transfersom op tafel moet komen. Technisch directeur Jan Streuer rekent op het vertrek van Drommel en handelde daarom deze week door Lars Unnerstall vast te leggen. De tweede keeper van PSV maakt na dit seizoen transfervrij de overstap. Drommel lijkt de omgekeerde weg te gaan bewandelen, al kan hij ook op interesse vanuit Amsterdam rekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Drommel heeft ook gesproken met Ajax”, onthult Verweij. “Alleen Ajax kan en wil op dit moment nog geen beslissing nemen omdat ze niet weten wat er met Onana gaat gebeuren. Voor hetzelfde geldt tekent Onana bij en dat is ook heel logisch, maar dat hangt weer af van wat het CAS beslist”, doelt de clubwatcher op het hoger beroep dat Ajax aantekent tegen de schorsing van Onana voor het overtreden van de dopingregels. De UEFA heeft hem voor twaalf maanden geschorst en Ajax werkt er achter de schermen hard aan om die straf te verminderen.

“Wordt de straf heel erg verlaagd, dan kan Onana nog weg en dan hadden ze Drommel wel moeten pakken. Dat konden ze overigens vier jaar geleden al, want Sjaak Swart heeft die naam wel 82 keer ingebracht bij Ajax”, vertelt Verweij. “Dat hebben ze toen niet gedaan en nu hebben ze een gesprek gevoerd. PSV kan gewoon veel sneller schakelen dan Ajax op dit moment wil.” Mocht PSV Drommel aantrekken, dan zal de situatie van Yvon Mvogo tegen het licht gehouden worden. De Zwitsers international is momenteel eerste keeper onder trainer Roger Schmidt en is tot aan de zomer van 2022 gehuurd van RB Leipzig.