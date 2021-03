Pratto onder vuur genomen: ‘Feyenoord heeft zichzelf belachelijk gemaakt’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 08:56 • Laatste update: 09:00

Feyenoord heeft zichzelf belachelijk gemaakt met het aantrekken van Lucas Pratto, zo stelt oud-speler Harry van der Laan in gesprek met de NOS. De Argentijnse spits kwam in januari op huurbasis over van River Plate. Trainer Dick Advocaat gaf hem direct na de winterstop het vertrouwen in de punt van de aanval, maar inmiddels lijkt de aanvaller afgeschreven. “We hebben het niet eens meer over hem”, aldus Van der Laan over de 32-jarige aanvaller.

Pratto kreeg in januari een basisplaats tegen Sparta Rotterdam (0-2 winst). Op Het Kasteel wist de Argentijn geen potten te breken. “Toen ik hem voor het eerst live zag, schrok ik me rot. Hij was niet vooruit te branden. Het was een oude man. Je zou denken dat je met 32 jaar nog wel even mee kan. Maar sommige spelers zijn al vroeg oud”, aldus Van der Laan over de aanvaller die in de Eredivisie tot dusver 194 minuten speelde. Op 27 januari kwam Pratto voor het laatst in actie namens Feyenoord in de met 0-3 verloren wedstrijd tegen sc Heerenveen. De technische staf is klaar met de spits en gaf hem de afgelopen weken zelfs toestemming om terug te keren naar Argentinië. Pratto wil echter in Rotterdam blijven en keert in juni pas terug naar zijn club River Plate.

Van der Laan erkent beelden van Pratto te hebben gezien uit zijn periode in Zuid-Amerika. Volgens de oud-spits van onder meer Feyenoord ‘was dat echt niet slecht’. “Hij heeft daar schitterende goals gemaakt. Een echte spits. En dan praat ik over 2017. Maar hij doet mij nu een beetje denken aan Jhon van Beukering. Die kon er ook niks van en was ook niet fit. Daar lijkt het verhaal op. Alleen die kostte niks..." Van der Laan noemt Pratto een miskoop. “Feyenoord heeft zichzelf belachelijk gemaakt. Advocaat heeft maanden lopen zeuren om een spits. Maar een goeie spits is niet zomaar te koop. Zo roepen om een spits en hem zo binnenhalen. Dat kan gewoon niet.” Volgens Van der Laan was het aantrekken van Pratto niet nodig. “Bij Feyenoord hoort een spits te staan zoals Jörgensen in zijn eerste jaar. Daar kan je mee verder.”