‘Als Ajax de kans krijgt voor een goede prijs, dan kopen ze Ihattaren’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 08:05 • Yanick Vos • Laatste update: 08:23

Ajax zal niet aarzelen om Mohamed Ihattaren te kopen als het de kans krijgt voor een goede prijs, zo verwacht clubwatcher Mike Verweij. In de Kick-Off-podcast van de krant laat hij zich uit over de situatie van de PSV-middenvelder en de vermeende belangstelling vanuit Amsterdam. “Natuurlijk vinden ze dat een hele interessante speler”, vertelt de journalist.

Ihattaren wordt in de media al lange tijd in verband gebracht met Ajax. De afgelopen weken laaiden de geruchten op, mede door zijn situatie bij PSV. Hij werd niet opgenomen in de wedstrijdselectie van afgelopen zondag voor het duel met de Amsterdammers (1-1) na een aanvaring met trainer Roger Schmidt. Volgens Verweij doet de Duitse trainer aan ‘kapitaalvernietiging’. “Als je met zo’n statement komt dan wordt Mo Ihattaren, die hierna nog maar een jaar contract heeft, wel een stuk minder waard”, stelt Verweij, doelend op het statement van PSV waarin uitleg werd gegeven over de afwezigheid van Ihattaren tegen Ajax.

Volgens Verweij is de marktwaarde van de negentienjarige Ihattaren ver gezakt. “Er werd gesproken over twintig tot dertig miljoen euro”, zegt hij. “Als hij nu nog tien miljoen waard is, dan is het veel denk ik.” De Ajax-watcher zegt dat de Amsterdammers Ihattaren een interessante speler vinden. “Maar dan kom je weer uit bij dat standaard riedeltje: er zijn heel veel spelers die ze heel interessant vinden en volgen. Maar als zij de kans krijgen om Ihattaren te kopen, dan is dat natuurlijk wel een enorme klap voor PSV. Dat is een potje powerplay, dat wil je niet weten. Dus als zij de kans krijgen voor een goeie prijs, dan kopen ze Ihattaren.”

Valentijn Driessen stelt dat Ajax het Bayern München van Nederland wordt als ze de spelers bij de concurrenten gaan wegkopen. “Maar de concurrentie staat dat dan ook toe”, zegt hij over een eventuele overstap van Ihattaren naar Ajax. De jeugdinternational doet er volgens Driessen goed aan om hoe dan ook in Nederland te blijven. “Deze jongen verzuipt nu omdat er een trainer een heel andere speelstijl wil spelen. Omdat hij daarin niet past, verzuipt hij bij PSV. Wat gaat daarmee gebeuren als hij de grens overgaat? Als hij bij Juventus terechtkomt, of weet ik veel waar Raiola hem wil stallen, dan moet je voor het ergste vrezen. Ik denk dat het verstandig is dat hij of bij PSV blijft of desnoods naar Ajax gaat.”