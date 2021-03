‘Brobbey had na duel met Lille OSC opvallende boodschap voor Raiola’

Zaterdag, 6 maart 2021 om 07:22 • Yanick Vos

Ajax heeft via de officiële kanalen gecommuniceerd dat Brian Brobbey na dit seizoen transfervrij vertrekt, maar inmiddels lijkt het erop dat de talentvolle spits toch in Amsterdam wil blijven. Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf vertelt in de Kick-Off-podcast dat Brobbey heel erg twijfelt. Na de wedstrijd tegen Lille OSC zou hij zelfs tegen zijn zaakwaarnemer Mino Raiola hebben gezegd dat hij het contract in orde moet maken omdat hij wil blijven.

Ajax heeft er de afgelopen maanden naar eigen zeggen veel aan gedaan om het aflopende contract van Brobbey te verlengen. Ondanks dat de talentvolel spits in de media meerdere keren heeft aangegeven dat het goed zou komen met zijn contract, is het tot een akkoord niet gekomen. “Ajax wil dolgraag dat hij blijft en dat hebben ze altijd gewild. Alleen liepen die onderhandelingen zo moeizaam, eigenlijk vast. En dat was niet heel handig van Ajax dat er op de eigen website werd gecommuniceerd dat de wegen in principe zouden scheiden na dit seizoen”, aldus Verweij.

De clubwatcher geeft aan dat er een opening is gekomen doordat Brobbey ‘heel erg twijfelt’. “Na de wedstrijd tegen Lille schijnt hij zelfs tegen zijn zaakwaarnemer gezegd hebben: maak het maar in orde, ik wil blijven. Alleen moet je jezelf afvragen welk belang de zaakwaarnemer heeft. Want na dit seizoen is Brobbey transfervrij, dus kan hij tekengeld incasseren. Ik mag hopen dat dat geen drijfveer is. Want voor die jongen is het natuurlijk het allerbeste dat hij wel bij Ajax blijft.”

Valentijn Driessen benadrukt dat Brobbey zich de laatste maanden in de kijker heeft gespeeld bij Ajax. “Hij is een paar keer verschrikkelijk sterk ingevallen, met name bij die wedstrijd in Lille”, doelt hij op de wedstrijd in Frankrijk, waarin Brobbey vlak voor tijd het winnende doelpunt maakte. “Hij is achttien (negentien, red.), er zijn meer achttienjarigen verzopen in het buitenland. Ik denk dat het beter is als hij in Nederland blijft, in zijn eigen omgeving. Wat maken die een of twee jaar nou uit? Dan roepen mensen dat bij Ajax Haller rondloopt. Maar ik constateer dat Haller een goede spits is voor de Nederlandse competitie, maar internationaal moet ik het nog maar zien.”

Volgens Verweij is Brobbey de tweede spits van Ajax. Lassina Traoré lijkt hij in de pikorde voorbij: “Ik heb Traoré van de week zien prutsen in Jong Ajax (5-1 nederlaag tegen Excelsior, red.). Ik denk wel dat daar echt een hele dikke streep doorheen gaat”, aldus Verweij, die benadrukt dat Ajax Klaas-Jan Huntelaar in januari heeft laten vertrekken. “Daarmee gaf Ajax natuurlijk ook wel het signaal af naar Brobbey dat hij misschien nodig was.”