‘Ze slaan Hakim Ziyech over bij Chelsea; je ziet hem hulpeloos rondlopen’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Hakim Ziyech wordt bij Chelsea ‘overgeslagen’ en hij loopt er ‘hulpeloos’ bij, vindt Youri Mulder. De analist spreekt zich in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport uit over het optreden van de voormalig Ajacied in het gewonnen Premier League-duel met Liverpool (0-1). De aanvallende middenvelder van Chelsea kreeg zondag een basisplek en mocht ruim een uur meespelen, maar overtuigend was het spel van Ziyech, die maar twintig balcontacten had, niet.

Manager Thomas Tuchel liet the Blues tegen Liverpool aantreden in een 3-4-2-1-systeem, met Ziyech naast Mount als één van de twee aanvallende middenvelders. De voormalig Ajacied was vrij onzichtbaar op Anfield, zo luidde overigens ook het oordeel na afloop van de zege van Chelsea op het ver weggezakte Liverpool in de Engelse tabloids.

“Hij heeft nog niet de dominantie die hij had bij Ajax”, begint Jan van Halst, wanneer de analist gevraagd wordt naar diens mening over het optreden van de Marokkaans international. “Het is ook wel een valkuil dat we zijn optredens blijven vergelijken met zijn periode bij Ajax. We verwachten dat hij meteen weer de draad oppakt daar in Engeland, ondanks het grote tempoverschil, het andere systeem en de andere trainer”, aldus Van Halst.

Desalniettemin blijft de analist er vertrouwen in houden dat Ziyech boven komt drijven. “Dat de trainer hem opstelt, ondanks het feit dat hij matig heeft gespeeld de afgelopen weken, geeft wel aan dat Tuchel veel vertrouwen in hem heeft. Die trainer moet gewoon doorkrijgen dat Ziyech op zijn best is als hij hangend vanaf rechts naar binnen komt”, vindt Van Halst, die overigens geen bijval krijgt van Mulder.

Presentator Bas van Veenendaal oppert, ter verdediging van Ziyech, dat diens mindere fase te maken kan hebben met het feit dat de middenvelder bij Chelsea een andere rol vervult dan bij Ajax. “Waar hij bij Ajax het spel mocht verdelen, is de rol van spelverdeler nu weggelegd voor Mason Mount. Ziyech wordt verder naar voren gedrongen, maar speelt hij op die manier niet uit zijn kracht zo?”, vraagt Van Veenendaal aan Mulder. “Wel is het zo dat als je een echte Europese topspeler wil zijn, dan mag je niet afhankelijk zijn van één positie”, antwoordt de voormalig speler van onder meer Schalke 04.

“Het komt namelijk ook voor dat je onder een andere trainer en bij een andere club komt te spelen, waar niet alles om jou heen gebouwd is”, vervolgt Mulder. “Hij moet flexibel zijn. Zijn beste positie is aan de rechterkant, want daar heeft hij de ruimte om voor te geven op Werner bijvoorbeeld. Nu speelt hij als een soort ‘nummer tien’ in de drukte, waar hij duidelijk een beetje moeite mee heeft. Je ziet hem een hulpeloos rondlopen: hij zwaait met zijn armen en vraagt zich af waar hij vrij moet lopen en hoe hij aangespeeld kan worden. Ze slaan Ziyech soms over, en je ziet dat hij zich daar ook aan ergert en dat hij daar moeite mee heeft”, besluit de analist.