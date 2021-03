Briljante Cillessen draagt bij aan extreem late zege van Valencia

Vrijdag, 5 maart 2021 om 23:17 • Laatste update: 23:20

Valencia heeft in extremis een overwinning geboekt in el Derbi de la Comunidad. Het zag er lang naar uit dat Villarreal de 0-1 voorsprong over de streep zou trekken, maar in een tijdsbestek van zes minuten kantelde de wedstrijd en won de thuisploeg het duel in LaLiga met 2-1. Jasper Cillessen kon rekenen op een basisplek onder de lat bij los Che en keepte een uitstekende wedstrijd. Dankzij de zege klimt Valencia, dat dertig punten heeft, voorlopig naar de elfde plek op de ranglijst; Villarreal blijft met 37 punten steken op de zevende positie.

Het was de vierde keer op rij dat trainer Javier Gracia een basisplek inruimde voor Cillessen, die daarmee de concurrentiestrijd definitief gewonnen lijkt te hebben van Jaume Domènech. Beide teams begonnen terughoudend aan de ontmoeting in het Mestalla, waardoor het tot de 36ste minuut duurde alvorens de eerste, serieuze kans gecreëerd werd; Paco Alcácer verzuimde diens mogelijkheid echter te verzilveren. De wedstrijd werd op slag van rust opengebroken, toen José Gayà een handsbal maakte en scheidsrechter Javier Fernández, na het bekijken van de videobeelden, de bal op de stip legde. Gerard Moreno nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de strafschop buiten bereik van Cillessen binnen: 0-1.

In het tweede bedrijf was er wel een glansrol weggelegd voor de Nederlandse sluitpost, die zijn ploeg met twee fraaie reddingen in de wedstrijd hield. Na een klein uur spelen stuitte Moreno op de doelman; een kwartier voor tijd tikte Cillessen een poging van Alfonso Pedraza uit de benedenhoek. Het belang van het puike optreden van de keeper werd vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd duidelijk, toen Carlos Soler vanaf elf meter de stand nivelleerde: 1-1. Een overtreding van Raúl Albiol op Maxi Gómez was de aanleiding voor de strafschop. De avond werd nog mooier voor Valencia, daar Gonçalo Guedes in de eerste minuut van de blessuretijd op aangeven van Christian Oliva de 2-1 eindstand op het scorebord zette.