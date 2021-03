Directe promotie kan Cambuur bijna niet ontgaan; Go Ahead blijft winnen

Vrijdag, 5 maart 2021 om 22:56 • Laatste update: 23:00

SC Cambuur heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. In het Cambuur Stadion kregen de Friezen bezoek van Telstar, dat met 3-1 verslagen werd. Het was de derde overwinning op rij voor de ploeg van Henk de Jong, die, in afwachting van de resultaten van de concurrenten, een voorsprong van negen punten op De Graafschap en dertien punten op NAC Breda, Almere City FC en Go Ahead Eagles geniet. Laatstgenoemde kwam ook in actie: op bezoek bij TOP Oss haalde de ploeg van Kees van Wonderen uit met een 0-4 zege.

SC Cambuur - Telstar 3-1

Direct van het eerste fluitsignaal liet de ploeg van De Jong geen twijfels bestaan over de intenties, daar Issa Kallon, overigens zonder succes, voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde. Enkele minuten later deed ook Ragnar Oratmangoen een duit in het zakje, maar zijn inzet werd ternauwernood gekeerd door de rechtervoet van doelman Jasper Schendelaar. In de elfde speelminuut moest de sluitpost van Telstar echter alsnog capituleren. Na een fraaie dieptepass van Doke Schmidt legde Jarchino Antonia de bal terug op de rand van het zestienmetergebied, waar Robin Maulun klaarstond en succesvol afdrukte: 1-0.

De volgende treffer liet niet lang op zich wachten. Robert Mühren kreeg het leer voor zijn voeten nadat Farouq Limouri en Niels van Wetten op onhandige wijze mistastten. De topscorer bleef ijzig kalm en maakte met een technisch begaafde stiftbal zijn 26ste treffer in de 26ste wedstrijd van het seizoen. Hoewel Telstar dankzij een fraaie steekbal van Redouan El Yaakoubi en dito afronding van Rashaan Fernandes nog wel wat terugdeed, kwam Cambuur geen moment in de problemen. De beslissing viel na een klein uur spelen, toen Antonia met een bekeken bal de 3-1 eindstand op het scorebord zette.

TOP Oss - Go Ahead Eagles 0-4

Go Ahead Eagles kende een sterke fase voor rust en zag die beloond worden met een doelpunt. Bas Kuipers zette de bal vanaf links voor, waarna Jacob Mulenga zijn voet daar op een meter of elf van het doel tegen zette: 0-1. Twee minuten na rust maakten de Deventenaren hun tweede van de avond. MVV slaagde er niet in om de bal uit het eigen strafschopgebied te schieten, waardoor Antoine Rabillard in balbezit kwam. De rechterspits kapte Rick Stuy van den Herik uit en schoot van dichtbij binnen: 0-2.

Negen minuten later gooide Go Ahead de wedstrijd op slot. Mulenga kopte de bal door naar Giannis-Fivos Botos, die in zijn vrije doortocht stuitte op Bo Geens. De rebound werd opgepikt door Rabillard, die simpel tekende voor zijn tweede treffer: 0-3. Het slotakkoord was voor Botos, die de bal eerst door de benen speelde bij Jan Lammers en vanbuiten de zestien binnen krulde: 0-4.