Schalke verzuimt strohalm te grijpen bij debuut van vijfde trainer dit seizoen

Vrijdag, 5 maart 2021 om 22:42 • Laatste update: 23:32

Schalke 04 is er wederom niet in geslaagd een overwinning te boeken in de Bundesliga. In het thuisduel met 1. FSV Mainz 05 kwamen die Köningsblauen er nauwelijks aan te pas, en dus mocht kersverse trainer Dimitrios Grammozis zijn handen dichtknijpen dat er een punt uit het vuur werd gesleept: 0-0. Een gemiste kans om de weg omhoog in te slaan tegen een directe concurrent voor Schalke, dat met tien punten nog altijd hekkensluiter is. Mainz, de nieuwe en voorlopige nummer zestien, heeft achttien punten en vaart in het kielzog van Hertha BSC (18 punten) en 1. FC Köln (21).

Grammozis, die als vijfde trainer dit seizoen aan het roer staat bij de rode lantaarndrager, koos ervoor om de 18-jarige Kerim Çalhanoglu te laten debuteren op het middenveld, terwijl Klaas-Jan Huntelaar nog altijd niet hersteld is van zijn kuitblessure. Naar verwachting zal het herstel nog zeker twee weken duren. Bo Svensson, inmiddels ook al de vierde trainer bij Mainz, had zoals gebruikelijk een basisplek ingeruimd voor Jeremiah St. Juste; Jean-Paul Boëtius begon op de bank, maar hij kwam direct na de pauze binnen de lijnen voor Danny Latza.

Vanaf het eerste fluitsignaal had Schalke maar weinig in de melk te brokkelen en was het met name tegenhouden geblazen. De club uit Gelsenkirchen kwam in de elfde speelminuut goed weg toen scheidsrechter Felix Brych het appel voor hands van Mainz wegwuifde, nadat een kopbal van Stefan Bell op de arm van Sead Kolasinac belandde. Ook de videoscheidsrechter nam het mogelijke penaltymoment nog onder de loep, maar rectificeerde de beslissing van Brych niet.

Shkodran Mustafi verzuimde namens de thuisploeg in de achttiende minuut een van het schaarse aantal kansen in te benutten, toen de verdediger met een kopbal uit een corner op doelman Robin Zentner stuitte. In het vervolg van de degradatiekraker kregen de bezoekers de nodige mogelijkheden om de score te openen, maar het ontbrak vrijwel iedere keer aan scherpte en fortuin in de eindfase van de aanval. Zo zag onder meer Adam Szalai een schot rakelings naast de paal gaan en bracht sluitpost Frederik Ronnow fraai redding op een inzet van Jonathan Burkardt. Aan de 0-0 stand kwam geen verandering meer.