Adil Auassar zet Gertjan Verbeek op zijn plek na inmenging in interview

Vrijdag, 5 maart 2021 om 22:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:40

Adil Auassar baalde vrijdagavond na afloop van de wedstrijd tussen FC Emmen en Sparta Rotterdam (1-1) als een stekker. De middenvelder van de Rotterdammers kreeg in de allerlaatste minuut een bal ongelukkig tegen de hand, waarna FC Emmen een penalty kreeg en in de laatste seconde gelijkmaakte. Dat Gertjan Verbeek zich daarna ook nog met zijn interview met ESPN ging bemoeien, kon Auassar al helemaal niet waarderen.

"Schijt-VAR, echt een schijt-VAR, ik zweer het", is de eerste reactie van Aussar voor de camera. "Waarom? Omdat je een beweging maakt naar de bal, en je kan niet verdedigen als je loopt met je handen op je rug. Dan kun je niet verdedigen." Als interviewer Milan van Dongen uitlegt dat slechts de regels worden gevolgd, zegt Auassar: "Schijtregel dan. Danny Makkelie geeft zelf aan dat hij er ook niks aan kan doen, dat hij het vervelend vindt, maak dan je eigen keuze, man!" Van Dongen zegt vervolgens dat Makkelie de regels moet volgen. "Dan is het een schijtregel."

Adil Auassar denkt het zijne van de VAR en de handsregel..?? pic.twitter.com/VaFu5aZEu8 — ESPN NL (@ESPNnl) March 5, 2021

Dan wordt Auassar gevraagd of hij vond dat Sparta de overwinning had verdiend. "Mwa. Ik denk dat we goed verdedigd hebben, een paar kansen hebben gehad om het uit te breiden. Als je dan in de laatste seconde nog een doelpunt tegen krijgt, dan is dat natuurlijk altijd zuur." Dan mengt Gertjan Verbeek, die aanwezig is als analist, zich in het interview. "Je kunt wel weer de VAR de schuld geven... Het is een vervelende regel, maar ik vond hoe Sparta heeft gespeeld ook vervelend. Ik vond het niet leuk om naar te kijken. Als je ziet wat jullie aan de bal presteren... In de tweede helft werd het nog een beetje leuk, maar de eerste helft hebben jullie hebben jullie helemaal niks gedaan."

Auassar kan dat niet waarderen en zegt: "Nee, maar ik ben hier ook niet om jou te vermaken, eigenlijk. Ik ben hier gewoon voor de drie punten." Verbeek reageert dan nog met: "Je doet het niet voor mij hè, je doet het voor de mensen thuis." Het is overigens niet voor het eerst dat de clubloze trainer zich mengt in een interview na afloop van een wedstrijd. Eerder dit seizoen gaf Verbeek een lange preek aan Willem II-aanvoerder Jordens Peters. "Je bent een jongen van de club en loopt al langer mee, dus je moet toch een keer gvd tegen elkaar zeggen? Dat gebeurt veel te weinig", vond Verbeek toen onder meer.