FC Emmen pakt in allerlaatste seconde punt in degradatiekraker

Vrijdag, 5 maart 2021 om 21:57 • Laatste update: 22:00

FC Emmen heeft vrijdagavond op de valreep een punt gepakt tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukkien leek af te stevenen op een minimale nederlaag, maar kreeg door een handsbal in de allerlaatste minuut een penalty: 1-1. Hekkensluiter Emmen verkleint daardoor de achterstand op ADO Den Haag, dat nog een wedstrijd tegoed heeft, tot twee punten. Sparta blijft dertiende, met een voorsprong van zeven punten boven de degradatiestreep.

Waar trainer Dick Lukkien zijn ploeg alleen wijzigde door Hilal Ben Moussa te vervangen door Lucas Bernadou ten opzichte van de 0-1 overwinning op FC Utrecht van vorige week, veranderde collega Fraser zijn elftal op vier plekken ten opzichte van de nederlaag van afgelopen speelronde tegen Willem II. Langere tijd leken de keuzes van Fraser niet het gewenste effect te sorteren, daar het Emmen was dat de grootste kansen creëerde in de openingsfase van de ontmoeting.

Al in de vijfde speelminuut kreeg Luka Adzic het leer in een kansrijke positie voor zijn voeten na een uitstekende aanval, maar de aanvaller verzuimde de rust te bewaren en joeg de bal hoog over het vijandige doel. Even later kreeg Adzic opnieuw een schietkans; het ontbrak de Serviër echter wederom aan scherpte. Na veelbelovend openingskwartier brak er vervolgens een impasse aan, die pas twee minuten voor het rustsignaal doorbroken werd. Laros Duarte beproefde zijn geluk en schoot van grote afstand op doel, waarna het houdbaar ogende schot verkeerd werd ingeschat door doelman Verrips: 0-1.

In de openingsfase na de pauze probeerde ook Mario Engels het met een afstandsschot, al liet Verrips met een goede redding zien geleerd te hebben van zijn eerdere fout. Na een uur spelen werd het net aan de andere kant bijna gevonden. Michael de Leeuw kwam oog in oog met doelman Maduka Okoye te staan, maar het harde schot van de spits werd gekeerd door de paal. Een dubbele poging van Abdou Harroui had de wedstrijd kunnen beslissen, maar in plaats daarvan sloeg Emmen in de allerlaatste minuut toe. Adil Auassar kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand, waarna scheidsrechter Danny Makkelie naar de stip wees. De strafschop werd benut door Michael de Leeuw.