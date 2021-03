Medisch wonder zorgt voor verrassende wending in keeperssoap bij Fortuna

Vrijdag, 5 maart 2021 om 19:37

Doelman Yanick van Osch lijkt veel eerder dan verwacht hersteld te zijn van zijn blessure, zo meldt zijn trainer Sjors Ultee aan De Telegraaf. Twee weken geleden raakte de sluitpost in de slotfase van het duel tussen Fortuna Sittard en ADO Den Haag (2-0) geblesseerd, en gevreesd werd dat Van Osch tot zes maanden uit de roulatie zou zijn door een botkneuzing. Het had een grote keepersrel tot gevolg, maar de 23-jarige doelman lijkt met een wonderbaarlijk snel herstel een plotseling einde te maken aan de soap bij Fortuna.

Het herstel is zelfs zo spoedig verlopen, dat de kans bestaat dat Van Osch zondag al onder de lat staat in de confrontatie met PSV. “Zoals het er nu voorstaat, lijkt Yanick te kunnen keepen”, begint Ultee. “Alleen moeten we wel afwachten of er geen reactie komt op de training die hij vandaag heeft afgewerkt. Maar het ziet er erg goed uit, en daar zijn we blij mee”, aldus de oefenmeester, die verder aangeeft dat er geen exacte diagnose gesteld kon worden vanwege de hoeveelheid vocht in de knie van de keeper. “De voorlopige diagnose luidde dat het een heel ernstige blessure kon zijn maar dat het ook kon meevallen. Gelukkig is het dat laatste geworden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De honneurs werden na het wegvallen van Van Osch waargenomen door Alexei Koselev en Piet Velthuizen. Koselev was eigenlijk gepasseerd, daar de Moldaviër al een overeenstemming had bereikt met het Japanse Jubilo Iwata over een transfer. Bovendien wil Koselev zelf, om zijn transfer niet in gevaar te brengen, ook alle risico’s op een blessure mijden. Desalniettemin is de Moldavische sluitpost in geval van nood wel bereid om zondag te keepen tegen PSV, mocht Van Osch niet op tijd klaargestoomd worden zijn voor het duel.

Om het blessuregeval en beperkte inzetbaarheid van Koselev op te vangen, werd Piet Velthuizen bij de selectie gehaald; derde doelman Joshua Wehking was tenslotte, vanwege diens gebrek aan wedstrijdritme en ervaring, voor Ultee nog geen optie om onder de lat te staan. Besloten werd om de 33-jarige Velthuizen, die evenmin wedstrijdfit was, voor de leeuwen te gooien, maar diens rentree in de Eredivisie draaide niet uit op een onverdeeld succes. De doelman moest in het duel met FC Groningen het veld al na twintig minuten met een hamstringblessure verlaten, met een grote rel tot gevolg.

Deze week kreeg de keeperskwestie een nieuw hoofdstuk, daar keeperstrainer Sieb Dijkstra op non-actief werd gesteld. Hij werd door de club teruggezet naar de jeugdopleiding na een conflict met Ultee over het aantrekken van Velthuizen. Dijkstra deed zijn verhaal tegenover Voetbal International, wat vervolgens voor een groot deel ontkracht werd door Ultee en technisch directeur Sjoerd Ars. Dijkstra eist nu rectificatie van de club en neemt een advocaat in de arm om zijn gedwongen vertrek bij het eerste elftal van Fortuna Sittard aan te vechten.