Jan Boskamp doet noodkreet: ‘Veronica Inside is het enige dat ik heb’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 19:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

Jan Boskamp heeft het zwaar met de coronamaatregelen. De 72-jarige oud-voetballer vertelt tegenover Het Laatste Nieuws aan huis gekluisterd te zijn als gevolg van de lockdown die zowel geldt in Nederland als België. Daardoor kan Boskamp zijn geliefde hobby, het bezoeken van voetbalwedstrijden door heel Europa, niet meer uitoefenen.

Boskamp moet zich momenteel tevreden stellen met voetbalduels en wielerwedstrijden die hij op televisie volgt. "Ik ben groot liefhebber van Wout van Aert", zegt de analist van Veronica Inside. "Ik hou van de koers: ik zou zelfs kijken naar de kleinste koers in Italië. Wat moet je anders doen joh, in deze tijden? Ik word er helemaal krankjorum van!", verzucht hij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik ben altijd iemand geweest die buiten leeft", vervolgt Boskamp. "Vliegtuig in, vliegtuig uit, van de ene voetbalwedstrijd naar de andere. Dat kan nu niet." De oud-speler van Feyenoord geeft toe het erg zwaar te hebben gehad in de crisis. "Gedurende één week ben ik gekraakt. Ik zag het echt niet meer zitten. Ik wilde alleen maar slapen. Ik ging van de bank naar mijn bed. Gelukkig kon ik mij herpakken. Die ritjes naar Nederland om aan tafel bij Veronica Inside te zitten, zijn het enige wat ik heb." Boskamp maakt een reis van 200 kilometer tussen zijn Belgische woonplaats Relegem om in de studio van Veronica Inside in Hilversum te komen.

Boskamp vertelde eerder aan Het Belang van Limburg dat 'de voetbalmoeheid' bij hem heeft toegeslagen. "Ik ben een paar dagen geleden in slaap gevallen bij een Champions League-wedstrijd van Manchester City. Ze waren gewoon te sterk." Ook het nieuwe toernooi van de UEFA, dat vanaf volgend seizoen zijn intrede doet, kan Boskamp niet bekoren: "Je krijgt een Conference League. Alleen al de naam is vreselijk."