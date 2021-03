De afgekeurde goal van Davy Klaassen zou per 1 juli wél tellen

De internationale spelregelcommissie IFAB verandert de handsregel in het voetbal. Per 1 juli is niet langer al het aanvallende hands strafbaar, maar wordt gekeken of het direct of indirect tot een doelpunt leidt. Als de speler die onopzettelijk hands maakt zelf scoort, dan wordt de goal afgekeurd, maar onopzettelijk aanvallend hands in aanloop naar een treffer is niet langer strafbaar.

Dat zou betekenen dat het afgekeurde doelpunt van Davy Klaassen woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen sc Heerenveen (0-3 zege) wél had geteld. De nummer tien van Ajax tikte op de doellijn een assist van Dusan Tadic binnen, die de bal vlak daarvoor onopzettelijk met de arm had meegenomen. De goal werd, zoals de huidige regels voorschrijven, door de VAR afgekeurd, maar zou per 1 juli dus tellen.

Drie dagen eerder was er controverse over de afgekeurde treffer van Yorbe Vertessen namens PSV tegen Ajax (1-1). De Belgische aanvaller maakte het na onopzettelijk hands zelf af en werd eveneens door de VAR teruggefloten. Ook met de nieuwe regelgeving zou het doelpunt van Vertessen afgekeurd worden, omdat er sprake was van een directe treffer na aanvallend hands.

Verder maakt de IFAB bekend met de FIFA in gesprek te zijn over een mogelijke aanpassing van de buitenspelregel. Momenteel wordt een speler als buitenspel beschouwd als een deel van zijn lichaam voorbij de laatste verdediger reikt op het moment dat de pass verstuurd wordt. Daarbij gaat het om alle delen waarmee de speler kan scoren, inclusief de bovenkant van de arm tot aan de onderkant van de oksel. Timo Werner zag donderdag tegen Liverpool (0-1 winst) een dergelijk doelpunt afgekeurd worden, omdat de spits van Chelsea met zijn arm voorbij de laatste verdediger zou zijn geweest.