Koeman is geagiteerd op persmoment: ‘Ik ben dit soort vragen beu’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 17:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:32

Ronald Koeman kijkt uit naar het moment dat de nieuwe president van Barcelona bekend is. De trainer reageerde vrijdagmiddag licht geagiteerd op vragen over zijn toekomst bij de grootmacht. De laatste dagen gaan in Spanje geruchten dat Xavi of Mikel Arteta klaar zou staan om Koeman op te volgen.

"Mensen en de media vinden het leuk om namen te droppen om controverse te creëren", aldus Koeman. RAC1 kwam zondagavond met het bericht dat Arteta, de manager van Arsenal, op het verlanglijstje van presidentskandidaat Joan Laporta zou staan, terwijl Xavi nadrukkelijk wordt genoemd als trainerskandidaat van Víctor Font, die eveneens strijdt om het voorzitterschap. "Voor mij is het belangrijk om me niet te ergeren aan die geruchten en me te focussen op het team en de wedstrijden die voor ons liggen", zei Koeman. "Dus interesseert het me niet als ik namen als Xavi of anderen hoor."

Zondag zijn de presidentsverkiezingen bij Barcelona. Koeman hoopt dat het de club in rustiger vaarwater zal brengen. "Dit weekeinde wordt eindelijk een nieuwe president gekozen en hij zal beslissingen maken. Ik zal met hem gaan praten. Ik ben dit soort vragen beu en dat is al een hele poos zo. Het hebben van een president bij een club als Barcelona is zo belangrijk omdat het de grootste club ter wereld is, dus het is belangrijk om de toekomstplannen te kennen, of het nu gaat om mijn toekomst, het team of om dingen te verbeteren."

De teamspirit

Barcelona slaagde er woensdag in om de finale van de Copa del Rey te bereiken, door de returnwedstrijd tegen Sevilla na verlenging met 3-0 te winnen. Koeman is erg tevreden met de prestaties van zijn ploeg de laatste tijd. "Wat me trots maakt, is de sfeer binnen het team. Ik zag woensdag dat iedereen, de hele selectie, de goals met elkaar vierde. Zelfs de wisselspelers, die natuurlijk baalden dat ze niet speelden. Ik houd daarvan: een selectie die eenheid uitstraalt. Ik heb ook het gevoel dat de supporters zich verbonden voelen met het elftal."

Systeem met vijf verdedigers

Koeman koos de laatste twee wedstrijden voor een vijfmansdefensie, maar zal zaterdagavond op bezoek bij Osasuna moeten puzzelen om opnieuw tot vijf verdedigers te komen. Gerard Piqué is geblesseerd uit het bekerduel van woensdag gekomen, terwijl Ronald Araujo ook niet op tijd hersteld is. "We zouden kunnen doorgaan met drie centrumverdedigers, maar ik ben niet geobsedeerd door een systeem", aldus Koeman. "Het belangrijkst is de instelling van de spelers. We zijn veel verbeterd in het drukzetten en ballen veroveren."

Titelkansen

Barcelona heeft in LaLiga een achterstand van vijf punten op koploper Atlético Madrid, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft. Real Madrid heeft als nummer drie evenveel punten als Barça en gaat zondag op bezoek bij Atlético. Koeman wil niet te veel zeggen over de titelkansen van Barça. "Het is belangrijk om morgen zelf te winnen van Osasuna, ook omdat het zondag Atlético tegen Real Madrid is en een van de twee of beide ploegen punten gaat verliezen. Maar we moeten wel realistisch blijven. Atlético heeft nog steeds heel wat punten meer, al zijn er nog wel veel duels te gaan. Wij kunnen ons geen nederlaag meer permitteren."