Pelé: ‘Hij kan mijn opvolger worden, dat zeg ik niet als grap’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 15:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:49

Pelé heeft hoge verwachtingen van de carrière van Kylian Mbappé. De voetballegende uit Brazilië ziet kwaliteiten van zichzelf terug in het spel van de spits van Paris Saint-Germain, zo vertelt Pelé in een interview met La Gazzetta dello Sport. Mbappé was dit seizoen in 31 officiële wedstrijden goed voor 23 doelpunten voor PSG.

Sinds zijn komst in 2017 noteerde Mbappé in totaal 155 wedstrijden, waarin hij 113 keer scoorde. Hij is pas 22 jaar en kan dus nog grote stappen zetten, weet Pelé. De tachtigjarige voormalig aanvaller staat bekend als een van de meest productieve doelpuntmakers aller tijden en denkt dat Mbappé zijn niveau kan evenaren. "Hij kan mijn opvolger worden", stelt Pelé in het interview met de Italiaanse sportkrant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat zeg ik niet als grap. Ik herken mezelf in zijn vermogen om zoveel snelheid in zijn spel te leggen", voegt hij eraan toe. "Hij is een spits die heel snel denkstappen zet op het veld. Als de bal aankomt, weet hij al wat hij wil gaan doen. Hij weet al waar hij naartoe moet en hoe hij de beste oplossing kan vinden. Dat zijn belangrijke kwaliteiten in het moderne voetbal. Zijn dribbels zijn net zo snel als zijn sprints zonder balbezit, net als bij mij."

Pelé ontmoette Mbappé in 2019 in Parijs en zei daarna al dat hij de Fransman in staat acht om 1000 doelpunten te maken in zijn carrière. "Ik heb er exact 1025 gemaakt, dus 1000 is mogelijk voor hem", gaf de oud-voetballer aan. Zelf maakte Mbappé daar toen lachend een kanttekening bij. "Zelfs als ik de doelpunten op de speelpleintjes en mijn doelpunten op de PlayStation erbij optel, ga ik de 1000 niet halen, denk ik. Er is maar één 'King' en die staat daar", zei hij over Pelé. "De vergelijking is vleiend, maar ik ga nooit presteren wat hij heeft gepresteerd."

Mbappé was op dinsdag 16 februari nog goed voor drie doelpunten in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona (1-4) en scoorde vorige week zaterdag tweemaal tegen Dijon (0-4). Zijn contract loopt in de zomer van 2022 af en PSG onderneemt pogingen om Mbappé te laten bijtekenen voor minimaal drie extra seizoenen. Vorige maand stelde transferexpert Fabrizio Romano dat Mbappé jaarlijks meer dan 25 miljoen euro netto wil verdienen; momenteel strijkt hij inclusief bonussen maximaal 21 miljoen euro bruto op.