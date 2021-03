Almere City wijt plotseling ontslag Tobiasen niet aan slechte resultaten

Vrijdag, 5 maart 2021 om 15:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:20

Almere City heeft gereageerd op het ontslag van hoofdtrainer Ole Tobiasen. De Deense oefenmeester werd donderdag vrij onverwachts de laan uitgestuurd bij de Flevolanders, die onder zijn leiding vier van de laatste vijf wedstrijden verloren. Volgens de clubleiding is het ontslag van Tobiasen niet te wijten aan het feit dat Almere is weggezakt op de ranglijst. De club ontving signalen die er sterk op wezen dat er geen draagvlak was voor een langere samenwerking.

Tobiasen leek met Almere lange tijd mee te doen om de bovenste twee plekken in de Keuken Kampioen Divisie, die aan het einde van de rit rechtstreekse promotie naar de Eredivisie betekenen. De laatste weken ging het echter een stuk minder en zakte de ploeg af naar de vierde plek. “Het gaat niet om die vier nederlagen van de laatste weken of dat we niet meer op een promotieplaats staan”, laat technisch directeur Teun Jacobs weten tegenover Voetbal International. “Het heeft te maken met draagvlak. We merkten dat dat afnam. Dat is een aantal weken gaande. De energie in de groep was er niet meer.”

Het ontslag is opmerkelijk, aangezien Tobiasen onlangs dichtbij een contractverlenging was bij Almere. “We hadden hem een contractvoorstel gedaan om te verlengen, maar dat hadden we enkele weken geleden ook al ingetrokken”, gaat Jacobs verder. “Omdat we signalen kregen die we serieus moesten nemen. Daar is de beslissing van nu uiteindelijk het gevolg van.” Tobiasen was sinds 2018 in dienst van Almere, waar hij begon als assistent-trainer, later doorschoof als interim-trainer en sinds 2019 als hoofdtrainer voor de groep stond.

“Wij vinden dat we op dit moment deze beslissing moesten nemen. Dat is moeilijk, omdat Ole een fijn mens is, maar ook makkelijk omdat je ziet dat waar we mee bezig waren niet meer ging zoals we vonden dat het moest gaan. Resultaten kun je niet beïnvloeden, het proces wel. Dan moet je aan de knoppen draaien. Er hing een deken over de ploeg”, besloot Jacobs. Assistent-trainer Jeroen Rijsdijk maakt het seizoen af als eindverantwoordelijke bij Almere, dat zaterdagmiddag in eigen huis bezoek krijgt van het eveneens kwakkelende Excelsior.