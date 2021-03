Dick Advocaat reageert op geruchten: ‘Ik wil niet liegen over Lucas Pratto’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 14:53 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:16

Dick Advocaat erkent dat Lucas Pratto recentelijk had kunnen terugkeren naar Argentinië. De huurling van River Plate kan vanwege de coronacrisis echter moeilijk terugreizen en bleef daardoor bij Feyenoord. Naar welke club Pratto kon, is niet bekend. Maar Advocaat geeft vrijdagmiddag toe dat hij niet onwelwillend stond tegenover een voortijdig vertrek van de Argentijnse spits.

Woensdag schreef het Algemeen Dagblad dat Pratto recentelijk toestemming kreeg van de clubleiding van Feyenoord om terug te keren naar Argentinië. De krant voegde eraan toe dat de aanvaller 'niet eenvoudig terug kon naar zijn vaderland en naar River Plate' en daarom in Rotterdam blijft. Aldaar ondergaat hij 'gedwee zijn lot', aldus de krant. De zaakwaarnemer van Pratto reageerde donderdag door te stellen dat er vanuit Feyenoord in ieder geval nooit een verzoek is gedaan aan Pratto om te vertrekken.

"Hij kan en mag niet terug door corona", geeft Advocaat aan. "Of hij terug mag? Daar hebben we het niet over gehad. Er was iets dat hij eventueel terug kon naar een club." De trainer van Feyenoord maakt de afgelopen weken geen gebruik meer van Pratto en krijgt de vraag of hij onwelwillend stond tegenover diens vertrek. "Nee, ik wil niet liegen. Het komt ook omdat Bozeník eerder terug was dan we verwacht hadden. Hij is nog niet mislukt, ook dat kan je pas aan het einde van het seizoen zeggen. Als hij er in de komende tien wedstrijden twee inschiet is het opeens weer een fantastische aankoop voor dat geld."

"Het feit dat hij in principe van mij mocht gaan heeft niks met vertrouwen te maken", benadrukt Advocaat. "Dat heeft ook mede te maken door het feit dat Bozeník weer fit is. Hij is twintig jaar en gaat hier waarschijnlijk volgend jaar in de spits spelen. Dan kies je misschien eerder voor Bozeník dan voor Pratto. Die moet je nog niet afschrijven, waarom zou je dat doen?" Advocaat bereidt zich met Feyenoord voor op de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo in de Eredivisie van zaterdag. De kans is klein dat Pratto dan gaat spelen, want hij bleef in de laatste zes officiële wedstrijden op de bank zitten.

De Beer, 32 jaar, kwam in januari voor een half seizoen over van River Plate. Hij had een basisplek in de eerste twee wedstrijden na de winterstop, tegen Sparta Rotterdam (0-2 zege) en PEC Zwolle (1-0 zege), maar kwam daarna alleen nog tot drie invalbeurten in de Eredivisie en een helft in de TOTO KNVB Beker tegen Heracles Almelo (3-2 zege). Advocaat lijkt Bryan Linssen, Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník als serieuzere opties te zien voor de spitspositie, maar volgens Goñi legt Pratto zich niet neer bij zijn reserverol.