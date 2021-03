Buijs mist clubtopscorer en neemt afstand van ‘anti-Ajax-gevoel’ in Nederland

Vrijdag, 5 maart 2021

Ajax treft met FC Groningen zondagmiddag een gehavende tegenstander. De ploeg van trainer Danny Buijs heeft op meerdere posities te kampen met blessureleed, waardoor de nummer zes van de Eredivisie niet op volle oorlogssterkte in de Johan Cruijf ArenA zal verschijnen. Buijs moet Jörgen Strand Larsen, Gabriel Gudmundsson en de langer geblesseerden Arjen Robben en Azor Matusiwa missen.

Het gemis van Strand Larsen zal zondag voelbaar zijn voor de ploeg van Buijs. De Noor, die afgelopen weekeinde een trap op zijn enkel kreeg in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, geldt als vaste waarde en is met negen treffers clubtopscorer van Groningen. Ook Gudmundsson kan wekelijks rekenen op een basisplaats. Strand Larsen werd zondag in de rust vervangen voor de Zweed Paulos Abraham, die zich meteen wist te onderscheiden en vijf minuten na zijn invalbeurt op aangeven van Tomás Suslov de winnende maakte tegen Fortuna. Daarmee werd hij tevens de jongste Zweedse doelpuntenmaker in de Eredivisie (18 jaar en 227 dagen).

“In best wel veel gebieden in Nederland is men wat anti-Ajax, maar ik denk dat we Ajax de afgelopen jaren dankbaar kunnen zijn als Nederlands voetbal zijnde voor hetgeen zij presteren”, blikte Buijs vrijdagmiddag vooruit op het treffen met de koploper. “Zeker Europees. In Nederland tonen ze aan dat ze de beste zijn, maar ook Europees gezien hebben ze heel veel punten voor Nederland binnengehaald. Daar profiteren we met z’n allen van.” Groningen moet dit seizoen bij de bovenste acht ploegen zien te eindigen, wil het meedoen om Europees voetbal.

Ajax heeft het in de recente geschiedenis lastig met Groningen en ging eerder dit seizoen in het Hitachi Capital Mobility Stadion met 1-0 onderuit door een treffer van Remco Balk. Het was de enige keer dit seizoen dat Ajax niet het net wist te vinden in competitieverband. Van de laatste vier onderlinge ontmoetingen wisten beide ploegen er twee te winnen. In de ArenA heeft Groningen het doorgaans een stuk lastiger. In de laatste twaalf uitduels met Ajax wist de ploeg slechts twee keer het net te vinden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2017, toen Oussama Idrissi trefzeker was. Hij speelt sinds de winter in Amsterdam.