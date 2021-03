Bayern toont enorm vertrouwen in Musiala met langdurig eerste profcontract

Jamal Musiala heeft zijn eerste profcontract bij Bayern München ondertekend. De aanvallende middenvelder signeerde vrijdag een langdurig contract tot de zomer van 2026, zo maakt Bayern bekend via de officiële kanalen. Musiala, vorige week achttien jaar geworden, beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij der Rekordmeister. Naar verluidt werd de jongeling onlangs nog benaderd door een grootmacht uit de Premier League, maar hij kiest duidelijk voor een toekomst in Beieren.

Musiala speelde deze jaargang al 26 officiële wedstrijden voor het eerste elftal, waarvan 19 als invaller. In de laatste twee officiële wedstrijden, tegen Lazio in de Champions League (1-4 zege) en tegen 1. FC Köln in de Bundesliga (5-1 zege), begon hij als basisspeler. In het duel met Lazio maakte hij bovendien zijn eerste doelpunt in de Champions League. Hij was toen 17 jaar en 363 dagen en werd daarmee de jongste Engelsman ooit die in het miljardenbal wist te scoren. Hij is na Bojan Krkic (17 jaar en 217 dagen) de jongste doelpuntmaker ooit in de knock-outfase van de Champions League.

In de zomer van 2019 maakte het toptalent de overstap van Paris Saint-Germain naar Bayern München. Hij kwam met name uit voor het tweede elftal, maar werd op 20 juni 2020 wel de jongste debutant ooit voor Bayern in de Bundesliga, toen hij mocht invallen tegen SC Freiburg. Het was zijn enige optreden in het seizoen 2019/20. In de huidige jaargang staat de teller op drie doelpunten in zeventien optredens in de competitie. Als het aan Musiala ligt, gaan daar nog veel doelpunten bij komen. "Ik ben heel blij om mijn eerste profcontract bij Bayern te ondertekenen", vertelt hij op de clubsite.

"Ik heb een heel goed gevoel bij de club en bij de ploeg. Ik voetbal met de beste spelers ter wereld en ik kan iedere dag van ze leren op het trainingsveld. Hansi Flick (trainer, red.), Hasan Salihamidzic (sportief directeur) en Marco Neppe (hoofdscout) hebben altijd in me geloofd, net als iedereen bij de club. Ik heb heel vroeg de kans gekregen bij Bayern. Dat vertrouwen wil ik terugbetalen met goede prestaties, door mezelf te blijven ontwikkelen en door nog veel meer prijzen te pakken met Bayern. Mijn doel is om een belangrijke speler voor de club te worden", vervolgt Musiala, die vorige maand koos voor een interlandloopbaan bij Duitsland, ondanks dat hij ook voor Engeland mag uitkomen.

Salihamidzic prijst zich gelukkig met de handtekening van de talentvolle aanvallende middenvelder. Hij vertelt dat Bayern veel in het werk moest stellen om zowel Musiala als diens familie te overtuigen van de transfer naar Duitsland in de zomer van 2019. "Ik ben heel blij dat we de vruchten plukken van ons werk om talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te integreren in het eerste elftal. Onze scout Marco Neppe heeft daar een belangrijk aandeel in gehad. We moeten er nu voor zorgen dat we Jamal blijven uitdagen en ons over hem blijven ontfermen. Ik weet zeker dat we veel plezier aan hem gaan beleven."