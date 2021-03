'Belangrijk voor de ontwikkeling van het voetbal dat zij ook een WK krijgen’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 14:33

Michel Platini staat nog altijd achter het besluit om het WK 2022 plaats te laten vinden in Qatar, zo laat hij weten aan Die Welt. De uitspraken volgen op het nieuws van The Guardian dat er tot op heden 6500 mensenlevens verloren zijn gegaan bij de bouw van de verschillende stadions. Sigrid Kaag van D66 en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie riepen op om het WK te boycotten, wat de discussie verder aanzwengelde.

Naast de politici klaagden ook mensenrechtenorganisaties over de slechte werkomstandigheden van buitenlandse arbeiders in de oliestaat. “Arabische landen hebben zich al tien keer kandidaat gesteld voor het WK", reageert Platini op de toewijzing aan Qatar. "Het is belangrijk voor de ontwikkeling van het voetbal dat zij ook een WK krijgen. Dat is precies waarom ik voor Qatar heb gestemd. Voorwaarde was wel dat het WK zou plaatsvinden in december, wat nu het geval is." .

De voormalig voorzitter van de UEFA werd in juni 2019 opgepakt naar aanleiding van het vermoeden van corruptie bij de toewijzing van het WK aan Qatar. De Fransman werd ervan verdacht op aandringen van de Franse president Nicolas Sarkozy op Qatar te hebben gestemd in plaats van de Verenigde Staten. Als tegenprestatie zouden de Qatari Paris Saint-Germain overnemen, in een Frans mediabedrijf stappen en een nieuwe sportzender oprichten. In 2010 zou over deze ‘ruildeal’ onderhandeld zijn tijdens een geheime ontmoeting op het Élysée. Een dag na zijn arrestatie werd hij vrijgelaten.

“Ik blijf tegen het onrecht strijden en zal nooit opgeven”, aldus Platini, die in 2015 samen met toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter werd geschorst vanwege een verdachte betaling van 1,8 miljoen euro. Platini weet nog niet of hij ooit terugkeert in de voetballerij. “Ik heb altijd gezegd dat ik al mijn opties op tafel houd. Maar ik moet ook iets vinden wat mij ligt. Nu geniet ik van de luxe om veel vrije tijd te hebben.” De schorsing van Platini zou later teruggebracht worden van acht naar vier jaar. Een verkiezing voor het voorzitterschap van de FIFA zat er daardoor niet in in 2016.