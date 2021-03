Schmidt: ‘Ajax heeft genoeg geld voor Ihattaren, dus als ze dat willen...’

Roger Schmidt wil niet al te veel kwijt over de opmerkingen die Erik ten Hag onlangs maakte over Mohamed Ihattaren. Dinsdag deelde Ten Hag complimenten uit aan de aanvallende middenvelder van PSV: de trainer van Ajax vindt Ihattaren 'een fantastisch talent' en zei dat 'goede voetballers altijd welkom' zijn in Amsterdam. Schmidt werd vrijdag tijdens de persconferentie van PSV geconfronteerd met de uitspraken van zijn collega-trainer.

"Ze hebben genoeg geld om hem te kopen. Als ze dat willen, is het aan de clubs en aan de speler zelf", gaf de oefenmeester van PSV aan. Ihattaren heeft een contract tot de zomer van 2022 en gezien zijn situatie is het nog zeer de vraag of hij openstaat voor een nieuwe verbintenis. Afgelopen zondag werd de talentvolle jeugdexponent van PSV uit de selectie gehouden voor de wedstrijd tegen Ajax (1-1), maar komende zondag maakt hij waarschijnlijk wel deel uit van de spelersgroep voor het duel met Fortuna Sittard.

"Wat ik heb gedaan, deed ik omdat ik wil dat hij een superspeler wordt", zegt Schmidt over zijn keuze om Ihattaren buiten beschouwing te laten voor de topper. "Daarnaast moet hij zich houden aan de regels van de ploeg, die niet uit 1 maar uit 27 spelers bestaat. Met sommige spelers moet je speciaal omgaan, maar allemaal moeten ze zich wel op een pad bevinden dat voor iedereen in orde is. Soms gaat iemand daarom uit de ploeg."

"Daarna zie je je team op televisie goed spelen tegen Ajax en is het de bedoeling dat dat verschrikkelijk veel pijn doet", verklaart Schmidt. "Het moet zoveel pijn doen dat je de woensdag daarna weer op het veld staat en er alles aan wilt doen om weer terug te komen. Zo simpel is voetbal.” Ihattaren werd onprofessioneel gedrag verweten door Schmidt. PSV liet zondag in een verklaring weten dat Ihattaren pogingen tot ondersteuning van 'de voltallige staf, spelersgroep en directie' niet aangreep. Schmidt gaf vervolgens aan dat Ihattaren rond de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos (2-1) van donderdag 'weinig inzet en weinig teamdiscipline' toonde.