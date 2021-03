UFC-vechter klapt uit school over angst Ronaldo over toekomst zoon

Vrijdag, 5 maart 2021 om 12:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:45

UFC-vechter Khabib Nurmagomedov komt met een opvallende ontboezeming over zijn goede vriend Cristiano Ronaldo op de proppen. Volgens de kampioen bij de lichgewichten uit Rusland is de aanvaller van Juventus bang dat zijn zoon niet in zijn voetsporen zal treden. Nurmagomedov, die zichzelf omschrijft als een vertrouweling van Ronaldo, doet de uitspraak in een interview op het Russische YouTube-kanaal KraSava.

"We spreken elkaar heel vaak, eigenlijk wel elke dag", geeft Nurmagomedov een inkijkje in zijn hechte band met de sterspeler van Juventus. Ronaldo vertelde mij dat hij heel graag zou zien dat zijn zoon hem opvolgt. Toen Cristiano nog klein was, kan hij slechts dromen van een paar voetbalschoenen. Zijn zoon echter heeft echt alles wat zijn hartje begeert. Maar Ronaldo is daardoor bang dat zijn zoon niet dezelfde honger en verlangen heeft. Als je als kind alles hebt, is het heel moeilijk om jezelf te motiveren", waakt de Russische vechter voor al te veel optimisme rondom Ronaldo junior.

"Ik was niet echt verrast toen Ronaldo mij dat vertelde. Desondanks vond ik het weer zeer prettig om hem te spreken. Ik kwam tot het besef dat hij niet tevreden is met één, twee of drie prijzen, Er is altijd het verlangen naar meer. Hij wist onlangs beslag te leggen op de dertigste prijs uit zijn loopbaan, hij is de beste doelpuntenmaker ooit. Ik denk dat Ronaldo zeker nog twee of drie seizoenen eraan zal vastplakken", zo voorspelt Nurmagomedov. De inmiddels 36-jarige Ronaldo beschikt bij Juventus over een contract dat nog ruim een jaar doorloopt. De gesprekken over een eventueel nieuw contract zijn overigens nog niet in gang gezet.

Ronaldo, wiens tienjarige zoon deel uitmaakt van de jeugdopleiding van Juventus, heeft in het verleden al eens toegegeven dat Ronaldo junior niet bepaald het beste dieet volgt voor een jonge sporter. De zoon van de Portugese aanvaller was vorig jaar een korte periode zeer populair op de sociale media. Een dag na het beginnen van een account op Instagram had hij al ruim een miljoen volgers. Enkele maanden later echter was diens account alweer verwijderd. Ronaldo senior is wél nog steeds actief op Instagram en het boegbeeld van Juventus wordt op dat platform gevolgd door 267 miljoen volgers.