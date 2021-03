Roger Schmidt gaat op persconferentie in op situatie Mohamed Ihattaren

Vrijdag, 5 maart 2021 om 11:54 • Dominic Mostert

Mohamed Ihattaren lijkt zondag zijn rentree te maken in de wedstrijdselectie van PSV. De middenvelder werd afgelopen zondag uit de selectie gelaten voor de wedstrijd tegen Ajax (1-1), nadat hij zich onprofessioneel gedragen had rond de Europa League-wedstrijd tegen Olympiacos. Sinds woensdag traint hij echter wel mee met de A-selectie en volgens het Eindhovens Dagblad is trainer Roger Schmidt van plan om hem op te nemen in de spelersgroep voor de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd geeft Schmidt aan dat hij niet zeker weet of Ihattaren gaat spelen. Desgevraagd voegt hij eraan toe dat hij deze week niet opnieuw met zijn pupil heeft gesproken, voorafgaand aan diens terugkeer op het trainingsveld. "Nee, volgens mij hadden we alles al besproken. Dit is heel het seizoen al een thema. Het was een lastige situatie waarin ik een beslissing heb genomen en daarna gaat het verder", maakt de oefenmeester van de nummer twee van de Eredivisie duidelijk.

"Het gaat ook niet alleen om Mo. Mo is een bijzondere speler, op wie extreem gefocust wordt vanuit de media. Altijd gaat het over hem, of hij nu wel of niet speelt en of hij nu goed of slecht speelt. Of dat logisch is? Dat weet ik niet. Dat is aan jullie", wordt Schmidt op de persconferentie geciteerd door Voetbal International. De trainer geeft aan dat Ihattaren een simpele taak heeft om een basisplek te verdienen: beter zijn dan de andere kandidaten voor zijn positie. "Dat is hem eerder dit seizoen al eens gelukt en hij moet nu in topvorm zijn, want Ryan Thomas en Mario Götze hebben het in de vorige wedstrijden erg goed gedaan op die posities."

"We hebben Noni Madueke en Yorbe Vertessen ook nog en Cody Gakpo keert binnenkort ook terug. Jammer genoeg kunnen we dit seizoen geen beroep meer doen op Mauro Júnior", somt Schmidt op. Naar eigen zeggen is hij niet boos op Ihattaren. "Ik ben zijn trainer en probeer hem gewoon zo goed mogelijk te begeleiden, zodat hij zo goed mogelijk wordt. Als ik alleen tegen hem zeg dat hij een supertalent is en dat hij een prachtige carrière voor zich heeft, dan help ik hem niet."