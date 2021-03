Geertruida: ‘Begrijp wat Wennemars bedoelt, maar dat is voor mij nog te vroeg’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 10:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:43

Lutsharel Geertruida laat in de nieuwe editie van Feyenoord Magazine weten waarom hij tot dusver geen interviews heeft gegeven. De rechtsbenige verdediger van Feyenoord heeft last van stotteren tijdens het praten, waardoor hij qua gesprekken na afloop van wedstrijden voorlopig de boot afhoudt. Presentator Jan Joost van Gangelen openbaarde begin februari al dat Geertruida vanwege zijn stotterproblemen de pers liever niet te woord wil staan.

Geertruida gaf vorig jaar, toen Feyenoord zo sterk presteerde in de Eredivisie, onbewust een interview aan het Algemeen Dagblad. "Ik zeg je eerlijk, Ik wist niet eens dat het een journalist was", blikt de verdediger terug op het opmerkelijke voorval. "En ik ben niet bewust bezig met korte antwoorden. Ik zeg wat ik wil. Dat gaat dus vanzelf." Om vervolgens de aandacht te verleggen naar zijn stotteren. "Weet je, ik heb dit al sinds ik vier jaar was. Er zijn een paar triggers waardoor ik ga stotteren: een camera, de druk en onbekende mensen. Ik heb het vooral wanneer de focus op mij komt te liggen. Maar bij vrienden of familie en in de kleedkamer heb ik het minder. En als ik zing heb ik er helemaal geen last van."

De rechtsback van Feyenoord krijgt al enige tijd hulp door middel van stottertherapie. Er zijn met enige regelmaat ademhalingsoefeningen, terwijl er tevens middenriftrainingen op het programma staan. Daarnaast wordt hij begeleid door Samuël Sanches, de persvoorlichter van de Rotterdamse club. Het tweetal bereidt aan de hand van steekwoorden een verhaal voor, zodat Geertruida op termijn zijn verhaal kan doen voor een camera. "In het veld heb ik vaak aan één woord genoeg. Links. Rechts. Vooruit. Achteruit."

In mei 2019, na een clinic in De Kuip, werd voor het eerst duidelijk dat Geertruida geen interviews wenst te geven. Een journalist wilde destijds graag in gesprek met de verdediger, maar Sanches stak hier al snel een stokje voor door te zeggen dat Geertruida daar nog niet aan toe is. In de maanden daarna kwam de woordvoerder van Feyenoord steeds weer met dezelfde verklaring. Sanches werd in de voorbereiding op dit seizoen echter verrast door bovengenoemd interview van de Feyenoorder met het Algemeen Dagblad, al was dat niet de intentie van de flankspeler.

Een halfjaar later, op 31 januari van dit jaar, werd duidelijk waarom Geertruida nooit voor een camera verschijnt. Van Gangelen vertelde dat ESPN via sociale media vaak de vraag krijgt waarom Geertruida nooit voor de camera verschijnt. "We hebben het overlegd met Feyenoord en nu is er misschien wel een reden om het uit te leggen, want hij heeft weer goed gespeeld", zo legde de presentator uit. "Hij stottert enorm. Daarom heeft Feyenoord in samenspraak met hem besloten om voorlopig geen interviews te doen. Ze hebben samen geprobeerd om iets op te nemen voor de fans, maar zelfs dat lukt niet. Dat is voor hem zelf natuurlijk ook heel vervelend. Hij vindt het ook oké dat we dat melden. Dat hebben we afgesproken met Feyenoord."

De kwestie-Geertruida werd al snel aangekaart door oud-schaatser Erben Wennemars, die zelf ook stotterproblemen heeft. "Praat en ik zal luisteren", zo viel na Feyenoord - PSV (3-1) op 31 januari te lezen op Twitter. "Ik begrijp wat hij bedoelt", reageert Geertruida ruim een maand later. "Tussen al die reacties zaten er ook van mensen die stotteren. Maar nu voor een camera verschijnen is voor mij nog te vroeg", zo besluit de pas twintigjarige Geertruida, die met Feyenoord in voorbereiding is op het thuisduel met VVV-Venlo van zaterdagavond.