‘Manusje-van-alles’ ziet rest van het seizoen in rook opgaan bij PSV

Vrijdag, 5 maart 2021 om 11:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:49

PSV rekent dit seizoen niet meer op Mauro Júnior, zo geeft trainer Roger Schmidt vrijdag aan op de persconferentie voor het duel met Fortuna Sittard van zondag. De multifunctionele Braziliaan heeft een ernstige knieblessure opgelopen en ontbrak daardoor zondag al in de selectie voor het duel met Ajax (1-1). Schmidt denkt niet dat hij dit seizoen nog kan beschikken over zijn 21-jarige pupil.

De blessure van Mauro Júnior is een forse tegenvaller voor Schmidt. De trainer van PSV deed dit seizoen slechts in vijf Eredivisie-wedstrijden géén beroep op de Zuid-Amerikaan, die opmerkelijk genoeg speelde als linksback, rechtsback, aanvallende middenvelder én spits. Als invaller besliste hij op 26 januari de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-2 zege) met een doelpunt en een assist.

Mauro Júnior liep de blessure op tijdens een training voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax, zo liet hij zijn volgers weten via Instagram. "Zo teleurgesteld om de wedstrijd van morgen te moeten missen", schreef hij zaterdag bij een foto op zijn Instagram Stories. Daarop was te zien dat Mauro Júnior een stoffen kniebrace om zijn linkerbeen draagt. Wat er precies met zijn knie aan de hand is, is nog niet bekend.

Momenteel heeft Schmidt vijf geblesseerden in zijn selectie. Maximiliano Romero speelde in september voor het laatst en heeft een knieoperatie ondergaan, Richard Ledezma heeft zijn voorste kruisband gescheurd en komt dit seizoen niet meer in actie, Cody Gakpo ontbreekt sinds medio januari door een enkelblessure en Noni Madueke miste door een spierblessure de laatste negen officiële duels. Madueke keert naar verwachting tegen Fortuna echter terug in de wedstrijdselectie. De inzetbaarheid van Pablo Rosario is twijfelachtig.