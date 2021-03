‘Promes is te vergelijken met Ronaldo, ze hebben dezelfde persoonlijkheden’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 10:14 • Rian Rosendaal

Dmitry Popov is verguld met de terugkeer van Quincy Promes bij Spartak Moskou. De technisch directeur gelooft er heilig in dat de van Ajax overgenomen aanvaller zijn waarde zal bewijzen voor de Russische grootmacht en de Spartak-bestuurder durft het zelfs aan om de veelbesproken Promes te vergelijken met de inmiddels 36-jarige Cristiano Ronaldo, die bij Juventus nog steeds op topniveau presteert.

Popov wil niets weten van sportieve risico's, ondanks het feit dat er eind februari 8,5 miljoen euro werd neergelegd voor Promes, terwijl de tussentijdse aanwinst tevens een fors salaris opstrijkt in Moskou. "Het salaris dat we besparen door het vertrek van Aleksandr Kokorin (voor 4,5 miljoen euro vertrokken naar Fiorentina, red.) is min of meer aan Promes gegeven", zo klinkt het in een interview met het Russische medium Championat. "Ik kan niet zeggen dat we echt grote kosten maken met zijn komst", zo verduidelijkt Popov, die geen moment heeft getwijfeld aan de sportieve ambities van de in Rusland teruggekeerde Promes.

"Als we zijn karakter niet al hadden gekend, dan hadden we hem natuurlijk nooit teruggehaald", vervolgt Popov zijn uitleg. "We hebben het hier over een speler die een bloedhekel heeft aan verliezen. En het maakt ook niet uit of hij 31, 32 of 33 jaar oud is (Promes is 29, red.). Hij is te vergelijken met Cristiano Ronaldo, die op zijn 33ste voor ruim honderd miljoen euro naar Juventus vertrok. Ronaldo en Promes hebben dezelfde persoonlijkheden. En zonder twijfel: Promes kan rustig nog twee of drie jaar, of zelfs langer, op topniveau presteren", klinkt het hoopvol uit de mond van de technisch directeur van Spartak.

Popov verwacht dat Promes snel tot de beste spelers van Spartak mag worden gerekend. "In de afgelopen tien jaar heeft hij zijn beste spel bij deze club laten zien", verwijst hij naar de eerste periode van de voormalig Ajacied in Rusland, tussen 2014 en 2018. "Ik kan me niet voorstellen dat iemand straks nog vragen zal hebben over zijn salaris." Over het riante salaris van Promes bij Spartak wil Popov verder ook geen mededelingen doen. "Op dergelijke vragen zullen wij geen antwoord geven."

Directeur Evgeny Melezhikov zei eerder al tegenover Championat dat Spartak geen risico loopt met het tussentijds terughalen van Promes. "Financieel noch juridisch loopt Spartak risico. We hebben met Ajax afgesproken dat er een streep gaat door de overeenkomst als Promes door een rechterlijke uitspraak niet aan zijn voetbalplichten kan voldoen. Dan worden alle geplande betalingen gewoon niet meer gedaan." In februari meldde De Telegraaf nog dat Ajax het risico op veroordeling van Promes, die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident, bij Sparta had gelegd, maar in Moskou leeft dat sentiment dus niet.