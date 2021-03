Martínez negeert Struijk: ‘Het lijkt erop dat zijn hart bij Nederland ligt’

Vrijdag, 5 maart 2021 om 10:04 • Yanick Vos • Laatste update: 10:07

Leeds United-verdediger Pascal Struijk lijkt in te zetten op een interlandcarrière in het shirt van het Nederlands elftal. Bondscoach Roberto Martínez van België laat aan La Dernière Heure weten dat de in België geboren Nederlander de komende interlandperiode niet opgeroepen zal worden voor de Rode Duivels omdat hij neigt naar Oranje.

De 21-jarige mandekker van Leeds United werd geboren in het Belgische Deurne en heeft een dubbele nationaliteit “Het lijkt er intussen op dat zijn hart bij Nederland ligt. Dat moeten we respecteren, hoe interessant zijn profiel ook is”, aldus Martínez in de Franstalige krant. Desondanks houdt de Spaanse trainer de deur nog op een kier voor de voormalig jeugdspeler van Ajax. "Ik wil geen oorlog beginnen tussen twee voetbalbonden. Hij zal daarom niet in mijn selectie zitten. Maar dat betekent niet dat het dossier gesloten is.”

Martínez had eerder al telefonisch contact met Struijk over zijn keuze tussen Nederland en België. De Belgische voetbalbond bevestigde in de media dat de verdediger de procedure had gestart om een Belgisch paspoort aan te vragen. Hierdoor leek het erop dat Struijk voor België zou kiezen. Omdat Martínez zijn selectie wil gaan verjongen lonkte een uitnodiging in maart. Zover zal het echter niet komen, zo klinkt het nu.

Khalid Boulahrouz liet vorige maand bij Rondo weten dat het Nederlands elftal nu nog te vroeg komt voor Struijk, ook al was Martínez naar verluidt van plan om de geboren Belg uit te nodigen voor de interlands in maart. “Oranje komt te vroeg”, benadrukte de voormalig Oranje-international. “Ik denk wel dat hij een speler is die zich gaandeweg, naarmate hij meer wedstrijden speelt, meer kan ontwikkelen. Maar nu? Nee.”

Na dit seizoen maakt Struijk mogelijk een transfer. Hij heeft zich volgens De Telegraaf in de kijker gespeeld bij Leicester City en Napoli. De nummer drie van de Premier League en nummer zes van de Serie A hebben reeds geïnformeerd naar de diensten van Struijk, die dit seizoen ook als controlerende middenvelder is ingezet bij Leeds.