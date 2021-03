Misbaar en woede bij Salah na wissel; veelzeggende reactie zaakwaarnemer

Vrijdag, 5 maart 2021 om 08:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:22

Mohamed Salah was donderdagavond zichtbaar ontevreden over zijn wissel in de 62ste minuut van de thuiswedstrijd van Liverpool tegen Chelsea (0-1). Al hoofdschuddend passeerde de aanvaller manager Jürgen Klopp op weg naar de bank van the Reds, die voor de vijfde keer op rij verloren op Anfield. Een incident in de tweede helft lijkt de oorzaak te zijn van Salah, al wil Klopp de veelbesproken situatie liever niet uitvergroten.

Vijf minuten vóór de wissel kreeg Salah de volle laag van Klopp, die vond dat de Egyptenaar moest terugsprinten om verdedigende arbeid te leveren voor Liverpool. De aanvaller leek niet te luisteren naar de Duitse coach, want wat volgde was een soort sukkeldrafje. Klopp pleegde gelijk overleg met zijn assistent Pepijn Lijnders, waarna Salah naar de kant werd gehaald. "Met teleurgestelde spelers heb ik geen moeite, dat is nooit een probleem", liet de verliezende trainer na afloop weten in de Engelse media. "Ik heb de reactie van Mo eerlijk gezegd ook niet gezien."

Salah didn't look fresh so I subbed him - Klopp

"Ik had kunnen kiezen voor andere wissels, dat is zeker waar", ging Klopp verder met zijn terugblik. "Maar ik koos ervoor om Salah te wisselen omdat hij last leek te hebben van de hoge intensiteit van de wedstrijd, en ik wilde geen risico's met hem nemen. Dat is wat er gebeurde, verder kan ik er niets over zeggen. Ik ken Mo al een hele tijd en zoiets als vanavond komt zelden voor bij hem. Normaal gesproken is hij tot het einde verrassend fris, maar dat was nu niet het geval. Dat vond ik een teken aan de wand. Ik wilde elk risico uitsluiten, meer zit er niet achter", zo besloot Klopp zijn relaas.

Mohamed Salah was duidelijk niet blij met zijn wissel tegen Chelsea.

De wissel van Salah na ruim een uur spelen op Anfield zorgde voor discussie op de sociale media. Onder meer de zaakwaarnemer van de aanvaller uit Egypte mengde zich in de discussie met een opvallende tweet. Ramy Abbas Issa plaatste donderdagavond een bericht dat bestond uit alleen een punt, waarmee hij de wissel van Klopp leek te veroordelen. De reactie van de zakelijk adviseur zorgde juist weer voor boze reacties. Een Twitter-gebruiker zei dat Abbas Issa niet zoals Mino Raiola te werk moest gaan.

Journalist Miquel Delaney vraagt zich aan de hand van de tweet van Abbas Issa af of er nog toekomst is voor Salah bij Liverpool. "Waar zou hij heen moeten gaan? De twee grootmachten uit Spanje (Barcelona en Real Madrid, red.) hebben momenteel geen geld en die clubs gaan waarschijnlijk voor jongere opties." Salah, met een contract tot 2023 bij Liverpool, is 28 jaar oud. "Liverpool zal hem ook niet voor een lage transfersom willen laten gaan. Alleen een transfervrij vertrek lijkt voorlopig een optie te zijn."