Zlatan Ibrahimovic zingt op podium na dollemansrit met AC Milan-fan

Vrijdag, 5 maart 2021 om 08:26 • Yanick Vos • Laatste update: 09:31

Zlatan Ibrahimovic heeft donderdagavond op het Sanremo Music Festival samen met Sinisa Mihajlovic het lied Io Vagabondo van de Italiaanse groep Nomadi uit 1972 gezongen. De spits van AC Milan stond een dag eerder al als co-presentator op het podium. Dat Ibrahimovic op het podium stond was overigens niet vanzelfsprekend. Door file leek hij de avond aan zich voorbij te moeten laten gaan, maar met dank aan een motorrijder kwam hij toch aan in San Remo.

“Ik zat drie uur vast in de file”, vertelde Ibrahimovic op het podium. “Ik heb mijn chauffeur toen gevraagd of ik uit mocht stappen. Ik hield een motorrijder aan en gelukkig bleek hij een fan van AC Milan te zijn. Op de motor bracht hij me naar San Remo. Toen we bijna arriveerden, vertelde hij me dat hij vanavond voor het eerst op de snelweg had gereden. We hadden net zestig kilometer afgelegd!”

Wat goed. Zlatan Ibrahimovic stond in de file op weg naar Sanremo, stapte uit en sprong achterop bij een willekeurige scooterrijder, die de Zweed vervolgens nog 60 km naar het festival reed. pic.twitter.com/QsSJfbpdH7 — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorMak) March 5, 2021

Het besluit van AC Milan om Ibrahimovic toestemming te geven om aanwezig te zijn bij het muziekfestival deed in Italië veel stof opwaaien. De ploeg van trainer Stefano Pioli is immers verwikkeld in een titelstrijd met Internazionale. “Zlatan zal volgende week een aantal trainingen missen, maar hij is beschikbaar voor de wedstrijden”, zei Pioli eerder al in de Italiaanse media. “Als er één kampioen is die dergelijke druk aankan, dan is hij het wel.”

Ibrahimovic kan door een dijbeenblessure een paar weken niet in actie kan komen. Desondanks uitte voormalig Milan-trainer Fabio Capello al kritiek op de Zweedse spits voor zijn besluit om zich in te zetten voor het muziekspektakel. “Hij wil dit blijkbaar graag doen, maar als professional die ernst en toewijding wil overbrengen op zijn teamgenoten, is dit volgens mij erg tegenstrijdig. Ik had hem nooit laten gaan als club. Hij wordt betaald door Milan, dus zal hij de club en de fans moeten respecteren.”