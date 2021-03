Rel bij Fortuna Sittard krijgt volgend hoofdstuk door besluit Sieb Dijkstra

Sieb Dijkstra heeft een advocaat in de arm genomen om zijn gedwongen vertrek bij het eerste elftal van Fortuna Sittard aan te vechten. Hij werd door de club teruggezet naar de jeugdopleiding na een conflict met hoofdtrainer Sjors Ultee over het aantrekken van Piet Velthuizen. Dijkstra deed zijn verhaal tegenover Voetbal Internatinoal, wat vervolgens voor een groot deel ontkracht werd door Ultee en technisch directeur Sjoerd Ars. Dijkstra eist nu rectificatie van de club.

Dijkstra vindt het niet kunnen dat hij als onbetrouwbaar wordt afgeschilderd. “Mijn imago wordt op deze manier ernstig beschadigd", zegt hij tegen L1. “We moeten het goed gaan oplossen en dat doe ik liever met hulp van een advocaat. Het is jammer dat het zo moet, maar de werkrelatie is op deze manier ernstig verstoord. Zo heeft ook een rol binnen de jeugdopleiding als keeperstrainer geen zin voor mij.” Vrijdag volgt een gesprek tussen Dijkstra en de clubleiding over de afwikkeling van zijn aflopende contract.

Door een blessure van Yanick van Osch en een transfer van tweede keeper Alexei Koselev had Fortuna Sittard een keepersprobleem. Omdat de transfermarkt al gesloten was moest de club op zoek naar buitenkansjes. Dijkstra raadde de Oostenrijkse keeper Tobias Knoflach aan. Fortuna Sittard negeerde zijn optie en kwam op de proppen met Velthuizen, die al drie jaar geen wedstrijd meer had gekeept.

Op de training zag de keeperstrainer al snel dat Velthuizen niet fit was. Dijkstra gaf naar eigen zeggen bij Ultee aan dat Velthuizen tegen FC Groningen niet zou kunnen keepen en herhaalde die boodschap in de warming-up zondag. Desondanks koos Ultee voor de 34-jarige keeper, die al vroeg in de eerste helft met een hamstringblessure naar de kant moest. Een hoog oplopend conflict tussen Dijkstra en Ultee volgde.

Dijkstra zei tegen Voetbal International onder meer dat Ultee hem voor het oog van de complete technische staf had vernederd. “Sieb weet heel goed dat veel van wat hij roept, niet waar is", zei Ultee tegen de NOS. Hij wilde verder niet ingaan op de gebeurtenissen. "Dat is het enige wat ik erover wil zeggen." Ars reageerde ook kort: “Sieb roept nu bepaalde onwaarheden en daarmee brengt hij Sjors en ook de club in diskrediet.”