Athletic Club kan in veertien dagen tijd twee keer de Copa del Rey winnen

Donderdag, 4 maart 2021 om 23:36 • Dominic Mostert

Barcelona weet wie de tegenstander in de finale van de Copa del Rey op 17 april zal zijn. Voor de negende keer staat de topclub in de finale van het bekertoernooi tegenover Athletic Club, daar de Baskische club donderdagavond na verlenging won van Levante. Na tweemaal een 1-1 gelijkspel in reguliere speeltijd won Athletic in de verlenging met 1-2. De ploeg van trainer Marcelino speelt twee bekerfinales in korte tijd. Twee weken eerder staat immers de uitgestelde bekerfinale van vorig seizoen tegen Real Sociedad op het programma, de eerste Baskische derbyfinale in de historie.

Beide halvefinalisten maakten er vanaf het eerste fluitsignaal een boeiende bekerwedstrijd van. De bezoekers noteerden de eerste kans van de wedstrijd via Raúl García, die in kansrijke positie ruimte kreeg om te schieten maar onnauwkeurig was in de afronding. Tien minuten later was het aan de andere kant wel raak. Rubén Rochina zorgde vanaf de linkerkant van het veld voor het voorbereidende werk, waarna Roger Martí in eerste instantie faalde met een hakje, maar in de rebound alsnog doel trof met een schot in de verre hoek: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Athletic was in de beginfase zeker niet de mindere, zorgde zelfs voor de meeste dreiging en rechtte al snel de rug via García, die mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Óscar Duarte diezelfde García naar de grond had getrokken. De aanvoerder faalde niet vanaf de stip en schoot onberispelijk binnen in de rechterhoek: 1-1. Dat het spel in de eerste helft op en neer golfde, bleek wel uit het feit dat amper vijf minuten later de thuisploeg weer gevaarlijk opdook. Roger schoof de bal vanaf de linkerkant richting Jorge de Frutos, die voor zijn man kwam en het leer in het zijnet schoot.

In de tweede helft viel er beduidend minder te genieten voor beide doelen. Inaki Williams had de mogelijkheid om de bezoekers na ruim een uur spelen op voorsprong te zetten, maar had het vizier duidelijk niet op scherp. Ook Álex Berenguer kreeg een rebound van zo’n vijf meter afstand niet in het doel en dus was een verlenging noodzakelijk. In de tweede helft daarvan trok Athletic de wedstrijd naar zich toe. Acht minuten voor het einde van de verlenging stoomde Berenguer op door de as van het veld, alvorens van afstand uit te halen. Doordat Nikola Vukcevic de bal van richting veranderde met de schouder, was keeper Aitor Fernández kansloos.