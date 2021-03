Chelsea dient onthutsend zwak Liverpool historische nederlaag toe

Donderdag, 4 maart 2021 om 23:05 • Dominic Mostert

Voor het eerst in de clubgeschiedenis heeft Liverpool vijf opeenvolgende nederlagen in competitieverband geïncasseerd. De ploeg van Jürgen Klopp leverde donderdagavond een onthutsend zwak optreden af tegen Chelsea en werd met 0-1 verslagen. Liverpool blijft daardoor op de zevende plek staan en verloor vijf van de laatste zes Premier League-wedstrijden. Chelsea stijgt naar de vierde positie in de competitie.

Hakim Ziyech had net als zondag tegen Manchester United (0-0) een basisplek. Hij was met name in de eerste helft weinig bij het spel betrokken: in het eerste kwartier was Ziyech de enige veldspeler zonder balcontacten. Chelsea was echter wel de bovenliggende partij en leek zich halverwege de eerste helft te belonen. Na een lange bal van Jorginho dook Timo Werner op achter de verdediging van Liverpool. Hij was eerder bij de bal dan de ver uitgekomen Alisson Becker en omspeelde de keeper. Ziyech was aan zijn rechterzijde, maar Werner besloot de aanval zelf af te ronden. De videoarbitrage merkte echter op dat Werner net aan buitenspel stond en dus telde het doelpunt niet.

Aan de overzijde dook Sadio Mané op voor keeper Edouard Mendy na een fraaie pass van Mohammed Salah, maar de Senegalees raakte de bal verkeerd. Vier minuten voor de rust was het toch raak voor Chelsea. Na een rappe counter trok Mason Mount langs de zestienmeterlijn naar binnen vanaf de linkerflank, nadat hij een lange bal ontving van N’Golo Kanté . In het strafschopgebied maakten Ziyech en Werner ruimte voor hem, waarna zijn schot in de verre hoek belandde: 0-1. Na de pauze kwam Ziyech wat meer in het stuk voor, totdat hij gewisseld werd. Zo werd een inzet van de aanvaller door Andy Robertson van de ljn gehaald en bereidde hij daarna met een scherpe voorzet bijna een kans voor Werner voor.

Halverwege de tweede helft maakte Ziyech plaats voor Christian Pulisic. Opvallend was dat Salah bij Liverpool even daarvoor werd gewisseld voor Alex Oxlade-Chamberlain. Chelsea had weinig moeite om de voorsprong te verdedigen. Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de ploeg, vuurde in de eerste 85 minuten geen enkel schot op doel af en ontbeerde de creativiteit om Chelsea in de problemen te brengen. Een kwartier voor tijd probeerde Werner vanuit een lastige hoek de score te verdubbelen, maar Alisson bracht redding. De eerste poging op doel van Liverpool kwam voort uit een kopbal van Wijnaldum, wiens inzet werd gekeerd door Mendy. Liverpool wachtte sinds mei 2010 (ook tegen Chelsea) niet meer zó lang op de eerste poging op doel; toen duurde dat 89 minuten.