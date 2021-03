Inter zet stap richting Scudetto bij langverwachte rentree Pellè

Donderdag, 4 maart 2021 om 22:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:45

Internazionale heeft donderdagavond een nieuwe stap gezet richting de negentiende landstitel. De ploeg van trainer Antonio Conte was op bezoek bij Parma met 1-2 te sterk en profiteerde daarmee optimaal van het puntenverlies van achtervolger en stadsgenoot AC Milan, dat woensdagavond niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Udinese. De voorsprong van Inter, dat de volledige wedstrijd aantrad met Stefan de Vrij, is nu zes punten. Bij Parma maakte Graziano Pellè zijn langverwachte rentree in de Serie A, nadat de spits de afgelopen vijf in China bivakkeerde.

Inter, dat de laatste drie uitwedstrijden de nul hield in de Serie A, kwam ook tegen Parma amper in de problemen in de eerste helft. De eerste mogelijkheid werd wel genoteerd door de thuisploeg, toen Jasmin Kurtic na een kwartier spelen boven iedereen uittorende en Samir Handanovic tot een redding dwong. Na een half uur spelen werd Inter voor het eerst gevaarlijk via Achraf Hakimi, maar zijn voorzet vanaf de rechterkant van het veld werd van dichtbij voorbij gelopen door Christian Eriksen, die daarmee verzuimde om zijn eerste competitietreffer van het seizoen te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De bezoekers uit Milaan bleven aandringen en werden niet veel later wederom gevaarlijk. Milan Skriniar kreeg een doorgeschoten hoekschop voor de voeten, maar zag dat zijn inzet van de doellijn werd gehaald. Ook een schot van Romelu Lukaku, die één-op-één met doelman Luigi Sepe kwam, leverde geen treffer op. In de tweede helft liet de openingstreffer niet lang op zich wachten. Alexis Sánchez, die op het punt stond om vervangen te worden, kreeg de bal wat gelukkig voor de voeten en rondde vervolgens uit de draai met links af. Riccardo Gagliolo snelde zich nog naar de doellijn, maar was te laat om de 0-1 te voorkomen.

Conte besloot vervolgens om Sánchez binnen de lijnen te laten en zag hoe de Chileen het vertrouwen na een uur spelen terugbetaalde, toen Lukaku de bal na een snelle uitbraak breed legde en de treffer aan de buitenspeler gunde: 0-2. De wedstrijd leek daarmee beslist, maar werd plots spannend toen Parma twintig minuten voor tijd uit het niets de aansluitingstreffer produceerde. Giuseppe Pezzella zorgde vanaf links voor een afgemeten voorzet, waarna Hernani bij de tweede paal met een knappe volley voor zijn vijfde van het seizoen tekende. Parma-trainer Roberto D’Aversa gunde vervolgens in de slotfase Pellè zijn debuut en terugkeer in de Serie A, maar kon daarmee niet voorkomen dat Inter de zege over de streep trok.