Tottenham wint eindelijk midweeks; Everton meldt zich bij bovenste vier

Donderdag, 4 maart 2021 om 20:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:07

Tottenham Hotspur heeft donderdagavond een minimale zege geboekt in de Premier League. De ploeg van manager José Mourinho was op bezoek bij laagvlieger Fulham met 0-1 te sterk door een treffer van Dele Alli. Steven Bergwijn ontbrak bij de wedstrijdselectie. Everton won met dezelfde cijfers op bezoek bij West Bromwich Albion en zette een reuzenstap met het oog op de Champions League-tickets. De ploeg van manager Carlo Ancelotti staat nu vierde met 46 punten uit 26 wedstrijden.

Fulham – Tottenham Hotspur 0-1

Tottenham, dat de vier eerdere midweekse wedstrijden dit seizoen niet in winst wist om te zetten, schroefde het tempo vanaf het eerste fluitsignaal op. Na een kwartier spelen leek dit te leiden tot de openingstreffer, toen Heung-Min Son vanaf de linkerkant van het veld op fraaie wijze Harry Kane bediende met de buitenkant van de schoen. De captain van Tottenham kon van dichtbij inkoppen, maar verzuimde zijn kopbal naar de hoek te sturen. Twee minuten later was het wel raak. Wederom zorgde Son voor het voorbereidende werk, waarna Alli de bal over de zijkant van zijn rechtervoet liet glijden. Uiteindelijk kreeg Oluwatosin Adarabioyo de treffer op zijn naam, nadat hij de bal als laatste beroerde op zijn eigen doellijn. Een vermeende overtreding van Joachim Andersen op Kane werd tien minuten voor het verstrijken van de eerste helft niet gepromoveerd tot strafschop.

Fulham, dat slechts één van de laatste veertien Premier League-wedstrijden met Tottenham Hotspur wist te winnen, kwam in de tweede helft beter voor de dag. De ploeg van trainer Scott Parker leek zelfs op gelijke hoogte te komen, toen Davinson Sánchez de bal na een uur spelen niet uit zijn eigen strafschopgebied kreeg en moest toezien hoe Josh Maja vervolgens met links raak schoot in de korte hoek. Scheidsrechter David Coote constateerde echter een handsbal van Mario Lemina en keurde de treffer op advies van de VAR af. Ook een kopbal van Andersen leverde geen treffer op. Kane leek het duel vijf minuten voor tijd in het slot te gooien, toen hij de punt van zijn schoen tegen een steekpass van Son kreeg, maar doelman Alphonse Aréola lag uitstekend in de weg. Het bleek tevens het laatste wapenfeit van beide ploegen.

West Bromwich Albion – Everton 0-1

Everton is bezig aan een uitstekende reeks in uitduels en bleef ongeslagen in de laatste acht wedstrijden, waarin de ploeg zes keer won en twee keer gelijk speelde. Tegen West Bromwich Albion trok de ploeg van Ancelotti die goede vorm door. Het duurde echter tot tien minuten voor de rust voordat de bezoekers voor het eerst gevaarlijk werden. Richarlison werd in kansrijke positie bediend en creëerde ruimte voor een schot, maar zag zijn poging rakelings over de lat gaan. Ook een schot van Dominic Calvert-Lewin oog in oog met doelman Sam Johnstone leverde geen treffer op. Uiteindelijk zou Richarlison de ban breken, toen de Braziliaan ruim twintig minuten voor tijd sneller was dan de uitkomende Johnstone en raak kopte: 0-1. De thuisploeg probeerde in het restant wel een gelijkmaker te forceren, maar wist Everton niet te verrassen.