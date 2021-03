Zaakwaarnemer ontkent bericht over Lucas Pratto: ‘Hij is niet op vakantie’

Donderdag, 4 maart 2021 om 20:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:54

De entourage van Lucas Pratto ontkracht een bericht van het Algemeen Dagblad over de aanvaller. Woensdag schreef de krant dat de huurling van River Plate recentelijk toestemming kreeg van de clubleiding van Feyenoord om terug te keren naar Argentinië. In de laatste zes officiële wedstrijden bleef Pratto op de bank zitten en zijn perspectief in De Kuip is op dit moment erg beperkt.

Het Algemeen Dagblad meldde dat Pratto 'niet eenvoudig terug kon naar zijn vaderland en naar River Plate' en daarom in Rotterdam blijft. Aldaar ondergaat hij 'gedwee zijn lot', aldus de krant. "We zijn verrast door dat nieuws. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat medium is, maar er klopt niets van", reageert zaakwaarnemer Gustavo Goñi in gesprek met TyC Sports. "Lucas heeft zaterdag nog met de trainer en technisch directeur (Dick Advocaat en Frank Arnesen, red.) gesproken."

Pratto kwam in januari voor een half seizoen over van River Plate. Hij had een basisplek in de eerste twee wedstrijden na de winterstop, tegen Sparta Rotterdam (0-2 zege) en PEC Zwolle (1-0 zege), maar kwam daarna alleen nog tot drie invalbeurten in de Eredivisie en een helft in de TOTO KNVB Beker tegen Heracles Almelo (3-2 zege). Advocaat lijkt Bryan Linssen, Nicolai Jörgensen en Róbert Bozeník als serieuzere opties te zien voor de spitspositie, maar volgens Goñi legt Pratto zich niet neer bij zijn reserverol.

"Hij traint goed en wacht op zijn kans. De club heeft ons nooit gevraagd om het verhuurcontract te ontbinden of om hem terug te sturen. Hij gaat natuurlijk met volle overtuiging vechten voor zijn kans. In de wedstrijden waarin hij speelde, deed hij het goed. Hij heeft geen aanpassingstijd gekregen en heeft gewoon goals nodig. Dat is een kwestie van tijd", benadrukt de zaakwaarnemer. "Bij Feyenoord zijn ze blij met hem en dat maakt de club ook duidelijk aan mij."

"Hij is een echte professional en dat heeft hij laten zien bij alle clubs waarvoor hij heeft gespeeld", vervolgt Goñi. "Hij vecht ervoor. Hij is gewend aan kritiek. In zijn beginperiode bij River Plate ging het steeds over het bedrag dat de club voor hem had betaald (11,5 miljoen euro, red.). Hij is niet naar Nederland gegaan om vakantie te vieren. Hij gaat er alles aan doen om het tij te keren." Feyenoord bereidt zich voor op de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo in de Eredivisie van zaterdag.