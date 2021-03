‘Vroeger zou Ajax een maatje te groot zijn, dat is nu absoluut niet zo’

Rian Rosendaal

Voor Young Boys staan op donderdag 11 en 18 maart dé wedstrijden van het seizoen op het programma. De oppermachtige koploper in de Zwitserse Super League wist in de tweede ronde van de Europa League op knappe wijze Bayer Leverkusen uit te schakelen, met een tweeluik met Ajax in de achtste finale als beloning voor de stunt. In Zwitserland wordt het elftal van trainer Erik ten Hag voorafgaand aan de Europese ontmoetingen als grote favoriet aangemerkt, maar helemaal kansloos acht men Young Boys ook weer niet. Het zegt veel over de mentaliteitsverandering die de opponent van Ajax in de laatste jaren heeft doorgemaakt.

Door Rian Rosendaal

"Ajax is hier een grote club, dat lijdt geen twijfel", antwoordt Alain Kunz, voetbalvolger van de Zwitserse krant Blick, op de vraag van Voetbalzone wat de reputatie van Ajax anno 2021 is in het Alpenland. "Ze zitten wellicht niet meer op het niveau van twee jaar geleden, toen ze de halve finale in de Champions League wisten te bereiken. Maar het is desondanks nog steeds een zeer grote naam hier, absoluut. Ik zou Ajax in Categorie 2 plaatsen. Grote clubs als Manchester United, Barcelona, Juventus en Real Madrid zitten in Categorie 1, en Ajax zit daar een niveau onder." Young Boys is inmiddels ook een grote naam in eigen land, voornamelijk door de successen op sportief vlak in de afgelopen jaren. Kunz legt uit wat het verschil is met de periode daarvoor, toen het veroveren van de landstitel in Zwitserland een utopie leek voor YB.

"Ze zijn drie keer op rij kampioen geworden (in 2018, 2019 en 2020, red.) en hebben twee seizoenen geleden in de Champions League gespeeld en onder meer gewonnen van Juventus (2-1 in de groepsfase in het seizoen 2018/19, red.)", doelt de sportjournalist op de succesjaren van de in 1898 opgerichte club. "En ze zijn nu natuurlijk verantwoordelijk voor de uitschakeling van Bayer Leverkusen in de Europa League. Het is een elftal dat jarenlang de tweede club van Zwitserland was (achter FC Basel, red.), waardoor ze een trauma hebben opgelopen, als ploeg die echt te boek stond als verliezer. FC Basel werd acht keer op rij kampioen (tussen 2010 en 2017, red.) en ook in die periode daarvoor wisten ze verschillende landstitels in de wacht te slepen." De eerstvolgende Europese opponent van Ajax is dus van ver gekomen.

"Young Boys is een grote club, een club afkomstig uit de Zwitserse hoofdstad (Bern, red.). Het lukte ze alleen nooit om kampioen van Zwitserland te worden. Zelfs het veroveren van de nationale beker zat er niet in. Dat trauma heeft ook ruim dertig jaar geduurd", vervolgt Kunz zijn analyse over de hoofdstedelingen. Young Boys bleef tussen 1987 en 2020 verstoken van bekersucces, terwijl in 2018 de eerste landstitel sinds 1986 kon worden bijgeschreven. "Dat heeft er allemaal toe geleid dat de club het imago van loser kreeg toebedeeld", legt de Young Boys-watcher uit. "Ajax is ook de club uit de hoofdstad, maar ik kan me niet voorstellen dat ze dertig jaar zonder landstitel blijven, dat lijkt me uitgesloten. In de tussentijd is Grashopper Zürich een paar keer kampioen geworden en natuurlijk ook FC Basel. Zelfs een paar kleinere clubs sleepten het kampioenschap binnen, maar Young Boys greep in die jaren overal naast."

Christoph Spycher, hier als speler van Frankfurt in duel met Arjen Robben, is de drijvende kracht achter Young Boys.

Met de komst van Adi Hütter, tegenwoordig werkzaam bij Eintracht Frankfurt, als trainer in de zomer van 2015 braken voor Young Boys eindelijk betere tijden aan op sportief gebied. "Het wachten op succes ging echter nog even verder, maar in zijn derde jaar bij de club (in 2018, red.) werd dan eindelijk de landstitel veroverd. Dat heeft voor een ware ommekeer gezorgd, want niemand had verwacht dat het kampioenschap ooit weer bij Young Boys terecht zou komen", verwijst Kunz naar de nieuwe glorieperiode in het Wankdorf Stadion in Bern. "FC Basel kreeg te maken met een serieuze terugval en Young Boys werd beter en beter. Deelname aan de Champions League gaf de club ook een enorme boost, want daardoor kwam er opeens 20 tot 25 miljoen euro binnen. Dat is voor een Zwitserse club natuurlijk geweldig."

Technisch directeur grote aanjager Young Boys

"En sindsdien presteert Young Boys ongelooflijk goed, wat echt uniek is voor een club uit Zwitserland." Kunz benoemt in dat kader gelijk de architect achter het enorme succes van de afgelopen seizoenen: "Dat is zonder meer Christoph Spycher, de huidige technisch directeur. Dat is echt een mastermind. De president en CEO van Young Boys spelen geen enkele rol op sportief gebied. Spycher draagt de club echt in zijn eentje, wat hij op sportief vlak allemaal voor elkaar krijgt is echt niet normaal", krijgt de oud-speler van onder meer Frankfurt en Young Boys lof toegezwaaid van zijn landgenoot. "En Hütter is natuurlijk ook zeer belangrijk geweest in zijn korte tijd bij de club. En op het veld was Guillaume Hoarau de belangrijkste pion", noemt Kunz de in 2020 naar FC Sion vertrokken aanvaller, die 118 keer het net wist te vinden in 188 wedstrijden.

De succesvolle Hütter, afkomstig uit Oostenrijk, werd in 2018 opgevolgd door de Zwitserse coach Gerardo Seoane en onder zijn leiding werden twee opeenvolgende landstitels behaald. De 42-jarige coach weet echter dat het tweeluik met Ajax van een heel andere orde zal zijn, zeker in vergelijking met de wedstrijden in de Super League. "Seoane heeft al laten weten dat Young Boys tegen Ajax tot tweemaal toe een perfecte wedstrijd dient te spelen", zo verduidelijkt Kunz. "Spycher en Seoane hebben ook gezegd dat Young Boys bij voorbaat niet kansloos is, maar er zijn wel twee perfecte duels nodig om Ajax te kunnen verslaan. Als echt alles klopt heeft Young Boys wellicht een kans. De mentaliteit is echter niet meer zoals geweest. Vroeger zou men bij voorbaat al hebben gezegd dat Ajax een maatje te groot is. Dat is nu absoluut niet meer aan de orde. Het gaat over twee wedstrijden en Young Boys heeft het voordeel dat de returnwedstrijd in eigen stadion is. Dat biedt wellicht mogelijkheden.", klinkt het optimistisch vanuit Zwitserland.

Het is nog maar de vraag of Miralem Sulejmani speeltijd krijgt in de duels met Ajax.

Kunz is zeer onder de indruk van de revolutie die mede door Spycher in gang is gezet in Bern. "Er is zonder meer een duidelijke structuur aangebracht binnen de organisatie. Als één of meerdere spelers vertrekken bij Young Boys, dan zorgt de scouting op een proactieve manier altijd weer voor opvolgers. De selectie raakt hierdoor nooit uit balans. Van de kampioensploeg van drie jaar geleden zijn niet veel spelers meer over, maar desondanks heeft men niet aan kwaliteit ingeleverd." Geduld is het toverwoord bij de technische leiding van de club. "Neem bijvoorbeeld Theoson-Jordan Siebatcheu, die in de uitwedstrijd tegen Leverkusen wist te scoren. Die werd in 2018 door Stade Rennes voor circa tien miljoen euro overgenomen van Stade Reims. Hij was toen ook al op de radar van Young Boys verschenen, al was hij destijds nog veel te duur. Zijn naam bleef echter op het lijstje staan en toen hij problemen kreeg bij Rennes, is er opnieuw een poging gedaan om hem te strikken. Hij fungeert als back-up van topschutter Jean-Pierre Nsame. Dat is typerend voor hoe het er tegenwoordig aan toegaat bij Young Boys", geeft Kunz een inkijkje in de werkwijze van de lijstaanvoerder.

Gaat Miralem Sulejmani spelen tegen Ajax?

Over Miralem Sulejmani velt Kunz een veel minder positief oordeel. "Hij heeft zijn basisplaats verloren bij Young Boys", zo klinkt het zonder omhalen. De Zwitserse voetbalkenner moet dan ook nog maar zien of de inmiddels 32-jarige vleugelaanvaller in de Europa League-duels met Ajax speeltijd krijgt van Seoane. "Zijn vervanger Nicolas Moumi Ngamaleu is een vaste waarde in het nationale elftal van Kameroen. Hij speelde tegen Leverkusen tot tweemaal toe zeer goed." De meeste aandacht in Bern en omstreken gaat echter uit naar Nsame, die in het seizoen 2019/20 met 32 competitiedoelpunten in 32 optredens een record vestigde. 'Dat was sinds de oprichting van de Zwitserse Super League in 2003 niet voorgekomen', zo benadrukt Kunz. Een gemiddelde dus van één doelpunt per wedstrijd. In de voorbije voetbaljaargang deed alleen Bayern München-sterspeler Robert Lewandowski (34 treffers in 31 Bundesliga-duels) het nóg beter dan Nsame.

Aan de verdediging van Ajax de taak om topschutter Jean-Pierre Nsame af te stoppen.

"Verder is het lastig om echte sterren aan te wijzen bij Young Boys", zegt Kunz nadat hem wordt gevraagd wat de blikvangers in de huidige selectie zijn. "Fabian Lustenberger springt er ook wel uit, dat is de aanvoerder. Hij heeft in totaal twaalf seizoenen bij Hertha BSC gespeeld en was ook daar de captain. Dat is na Nsame toch wel duidelijk de tweede sterspeler van Young Boys." Ook doelman David von Ballmoos is een vaak genoemde naam, al leveren de complimenten hem geen vaste plaats op in de nationale ploeg. "Daar is hij slechts keeper nummer drie. Yann Sommer van Borussia Mönchengladbach is eerste keus en Jonas Omlin van Montpellier is de tweede doelman. Von Ballmoos is derde keus omdat Roman Bürki van Borussia Dortmund in 2019 heeft bedankt voor de Zwitserse ploeg." Voor sommige spelers van Young Boys breekt een belangrijke en spannende tijd aan, en niet alleen vanwege het tweeluik met Ajax.

EK aan de horizon voor drietal Young Boys

De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic zal de aankomende duels in de Europa League met veel interesse volgen, want het Alpenland is in voorbereiding op de EK-duels met Wales (12 juni), Italië (16 juni) en Turkije (20 juni). Enkele spelers van de Ajax-opponent mogen hopen op een plaats in de definitieve EK-selectie. "Von Ballmoos zal als derde doelman meegaan, dat is zo goed als zeker. Daarnaast maakt middenvelder Christian Fassnacht een goede kans. Hij speelt doorgaans op de rechtervleugel. Michel Aebischer gaat wellicht ook mee naar het EK. Hij doet het heel goed als centrale middenvelder, wat geen gemakkelijke positie is. Dat zijn waarschijnlijk de enige drie spelers die kans maken op een plaatsje in de EK-selectie", zo voorspelt Kunz. De pas 22-jarige centrumverdediger Cédric Zesiger hoeft volgens hem niet te rekenen op een oproep van Petkovic. "Die is nog heel jong en moet zich nog verder ontwikkelen. Op dit moment komt hij niet in aanmerking voor speeltijd in de nationale ploeg", zo luidt het oordeel over de voormalig jeugdinternational van Zwitserland, die donderdag als taak heeft om Dusan Tadic in bedwang te houden.