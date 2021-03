Spectaculair slot bij Fenerbahçe: penalty geannuleerd, megakans Podolski

Donderdag, 4 maart 2021 om 19:06 • Dominic Mostert

Fenerbahçe heeft donderdagavond slechts mondjesmaat geprofiteerd van de nederlaag die Galatasaray woensdag leed bij Ankaragücü. De ploeg van trainer Erol Bulut kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand tegen Antalyaspor en stelde in de tweede helft een punt veilig: 1-1. Daardoor heeft Fenerbahçe als nummer drie nu twee punten achterstand op Besiktas en Galatasaray; Besiktas heeft nog een duel tegoed. Ferdi Kadioglu kwam elf minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen.

In de twaalfde minuut kwam Fenerbahçe op achterstand. Marcel Tisserand dacht de angel uit een aanval van Antalyaspor te hebben gehaald, maar de verdediger van de thuisploeg leverde de bal vervolgens zo in bij Fredy, die het buitenkansje afmaakte: 0-1. Kansen waren in de eerste helft schaars, maar Fenerbahçe had op slag van rust op een vergelijkbare manier gelijk kunnen maken. Mesut Özil kreeg de bal op de rand van de zestien zomaar in de voeten geschoven door Fredy en schoof de bal rakelings naast.

Drie minuten na de pauze hield doelman Ruud Boffin van Antalyaspor een vrije trap van José Sosa met een zweefduik uit de bovenhoek. Acht minuten voor tijd kwam Fenerbahçe toch langszij en dat was volledig te danken aan een individuele actie van Enner Valencia. De invaller betrad vanaf de linkerflank het zestienmetergebied, stuurde Bunyamin Balci, Dogukan Sinik en Amilton allemaal het bos in en schoot de bal op fraaie wijze in de verre hoek. Kort daarna trof Mame Thiam de paal met een knappe, achterwaartse kopbal.

Sinik liet aan de overzijde een enorme kans liggen, waarna Fenerbahçe in de blessuretijd een penalty kreeg toegekend van arbiter Ümit Öztürk. Na een hoge pass van Valencia leek Dimitrios Pelkas over het been bij Veysel Sari te gaan. De videoarbitrage raadde Öztürk echter aan om de beelden nog eens te bekijken en daarna koos de arbiter ervoor om de strafschop te annuleren én Sari een gele kaart te geven voor een schwalbe. Papiss Cissé stuitte van dichtbij op keeper Boffin, die ook een inzet van Kadioglu keerde. Aan de andere kant miste invaller Lukas Podolski na 98 minuten en 10 seconden spelen een megakans, toen hij van dichtbij naast schoot. Na het laatste fluitsignaal ontstonden opstootjes op het veld en kreeg middenvelder Hakan Özmert van Antalyaspor nog een rode kaart. .