KNVB reageert op uitspraak Ten Hag om bekerfinale met fans te spelen

Donderdag, 4 maart 2021 om 17:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:13

De KNVB heeft weinig hoop dat de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse op 18 april met supporters kan worden afgewerkt. Erik ten Hag liet zich woensdagavond na afloop van de met 3-0 gewonnen halve finale tegen sc Heerenveen ontvallen dat een bekerfinale ‘vooral mooi is als het met publiek is’. Jaap Paulsen, woordvoerder bij de KNVB, laat tegenover het Algemeen Dagblad weten dat dat volledig afhangt van de actuele coronacijfers.

De KNVB werkt momenteel mee aan verschillende Fieldlab-experimenten, waarbij onder andere wordt gekeken wat de aanwezigheid van supporters in voetbalstadions doet met de verspreiding van het coronavirus. Zo werden er onlangs voor het eerst sinds vijf maanden supporters toegelaten tot de wedstrijd tussen NEC en De Graafschap. “Uiteindelijk bepaalt de overheid natuurlijk wat er wel en niet kan”, aldus Paulsen. "Versoepelingen van de coronamaatregelen zijn te volgen via de routekaart van de overheid, waarbij de besmettingscijfers leidend zijn.”

De voetbalbond hoopt vurig op een bekerfinale met supporters van zowel Ajax als Vitesse, maar is voorzichtig als het gaat om het doen van beloftes. “Zoals het er nu naar uitziet, wordt de finale zonder publiek gespeeld”, aldus de KNVB. “Er zijn echt versoepelingen nodig vanuit het kabinet om toeschouwers te kunnen verwelkomen. Natuurlijk hopen wij daar ook op. Als die er komen, en er mag weer publiek naar het stadion, dan zullen wij ook voorbereid zijn. Maar dat is wel afhankelijk van de besmettingscijfers.”

De woorden van de KNVB volgen op de uitspraken van Ten Hag, die woensdag aangaf graag voor publiek te willen spelen in De Kuip op 18 april. “Iedereen snakt daar zo langzamerhand naar. Als het mogelijk blijkt, zullen wij staan te juichen en hopen we dat het met publiek plaats kan vinden. De finale is vooral mooi als het met publiek is.” De KNVB geeft echter aan dat er weinig mogelijk is. "Er komt straks nog een EK, dus is er heel beperkt ruimte. Daar komt bij dat verplaatsing ook geen garanties biedt. Dat hebben we eerder gezien met de topduels die we naar het nieuwe jaar hadden verplaatst, maar alsnog zonder publiek zaten." Uitstel is bovendien niet mogelijk, omdat de uitslag van de bekerfinale bepaalt welke clubs de play-offs om een voorronde Conference League-ticket ingaan.