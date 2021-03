Scheldpartij tussen Maguire en Rashford gaat viral op social media

Donderdag, 4 maart 2021 om 16:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:13

Marcus Rashford en Harry Maguire hebben woensdagavond een flinke woordenwisseling gehad tijdens het duel tussen Manchester United en Crystal Palace (0-0), zo is duidelijk geworden op beelden die momenteel rondgaan op sociale media. De twee bekvechten wat over en weer, toen de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer en voor de tweede wedstrijd op rij niet in slaagde om een wedstrijd te winnen in de Premier League. Beelden van het voorval tussen Rashford en Maguire gaan inmiddels viral.

Het liep voor geen meter woensdag bij United, dat op bezoek bij Palace voor de derde wedstrijd op rij tegen een doelpuntloos gelijkspel aanliep. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2015, toen Louis van Gaal nog aan het roer stond. Afgelopen weekeinde eindigde de wedstrijd tegen Chelsea ook al teleurstellend in 0-0, net als de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. De frustratie werd Rashford en Maguire even te veel, toen beide spelers elkaar in de wedstrijd tegen Palace verbaal in de haren vlogen en elkaar het een en ander toewensten.

Maguire ergerde zich aan het feit dat Rashford zich in buitenspelpositie begaf, toen de aanvaller na een veelbelovende aanval door de lucht werd bediend. "What the fuck wil je dat ik daarmee doe, you fucking knobhead (klootzak, red.)?", schreeuwde Rashford richting de aanvoerder van United. "Zorg er voor dat je geen fucking buitenspel staat”, reageerde Maguire. Door het gelijkspel is de achterstand van United op koploper Manchester City opgelopen tot veertien punten, waardoor City een vrije doorgang heeft richting de zevende landstitel.

Rashford: 'You need mental strength to play for Man Utd'

Het matige optreden leidde bovendien tot felle kritiek van Gary Neville, clubicoon van United. “Het was wederom een hele zwakke prestatie”, concludeerde de oud-voetballer na afloop op Sky Sports. “Laten we daar duidelijk over zijn. Dit United is echt slecht. Rashford in de tweede helft, vreselijk. Hij kan de bal momenteel niet onder controle houden wanneer het nodig is.” Het betekende voor United alweer het zesde doelpuntloze gelijkspel van het seizoen, net als in 2004/05 en 2016/17 het hoogste aantal in één seizoen voor de Engelse grootmacht.

Doordat er door de coronapandemie geen toeschouwers in de stadions zitten, is steeds vaker en beter te horen wat spelers onderling naar elkaar roepen. Eerder deze maand verscheen een tirade van Gerard Piqué in de openbaring, die in de Champions League-wedstrijd tegen Paris-Saint Germain (1-4 verlies) tekeer ging tegen zijn ploeggenoten bij een 1-1 stand. “Ik wil één lange periode van balbezit, joder”, schreeuwde Piqué. “Me cago en la puta. Kom op.” Antoine Griezmann: “Rustig man.” Piqué bleef maar doorgaan. “Hostia puta, niet één periode van lang balbezit.”