Lasse Schöne wil na zijn voetballoopbaan complete carrièreswitch maken

Donderdag, 4 maart 2021 om 15:30 • Jeroen van Poppel

Lasse Schöne is van plan om na zijn carrière als voetballer de mode in te gaan. De 34-jarige middenvelder van sc Heerenveen vertelt tegenover De Telegraaf nu al veel bezig te zijn met kleding en daar na zijn loopbaan werk van te willen maken. "Ja, ik wil de mode in", aldus de Deense routinier.

Schöne, wiens voetballoopbaan het einde nadert, denkt de laatste tijd ook na over het trainersvak. "Vroeger leek het mij helemaal niks, dat was werkelijk het laatste wat ik wilde gaan doen als ik met voetballen zou stoppen", zegt de voormalig Ajacied. "Hoe ouder ik word, hoe vaker ik eraan denk. Ook al beschik ik niet over de juiste trainerspapiertjes. Het lijkt mij bijvoorbeeld heel leuk om met de jeugd werken. Wie weet. Maar in eerste instantie wil ik iets totaal anders gaan doen."

Met dat laatste doelt Schöne op de mode. "Ik wil in eerste instantie een winkel beginnen", vertelt de vijftigvoudig international, die nog altijd hoopt op een oproep voor het Deense nationale elftal bij het EK van komende zomer. "Het lijkt mij zeker mooi om zelf wat te ontwerpen. Maar het is ook weer niet zo dat ik elk jaar met een nieuwe lijn op de proppen kom. Het is mijn passie, daarom wil ik het wel proberen. Maar mode is meer dan ontwerpen alleen."

Verder openbaart Schöne meer kunstzinnige trekjes te hebben. In zijn jeugd raakte de vrijetrappenspecialist geïnspireerd door graffiti. "In de buurt waar wij skateten, zag je veel graffiti. Dat vond ik mooi. Ik dacht dát wil ik ook. Daarop kocht ik spuitbussen en ben ik thuis gaan oefenen. Na een tijdje ging ik ’s nachts met vrienden op stap. Gewapend met die spuitbussen. Hartstikke spannend. Op een parkeerterrein bij een appartementencomplex was iedereen aan het spuiten. Het was een geliefde plek voor graffitiartiesten, er kwamen zelfs beroemde kunstenaars op af. Nog steeds sta ik nog wel eens stil als ik graffiti zie."