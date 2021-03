Gerrard dreigt titelduel tegen Celtic te missen na uitbarsting tegen arbiter

Rangers FC ligt op koers om over twee weken al kampioen te worden, tijdens de uitwedstrijd tegen Celtic. Steven Gerrard dreigt de Old Firm waarin the Gers de eerste landstitel in tien jaar kunnen veiligstellen echter aan zich voorbij te moeten laten gaan. De manager van Rangers werd woensdagavond tijdens het uitduel met Livingston (0-1 overwinning) in de rust van het veld gestuurd vanwege aanmerkingen op de arbitrage.

Gerrard kreeg het in de rust van het treffen met Livingston aan de stok met scheidsrechter John Beaton. De leidsman had Alfredo Morelos in de 37e minuut een gele kaart gegeven, terwijl de manager van Rangers meende dat de Colombiaanse spits juist recht had op een strafschop. I know why you won’t speak to me, because you’re f*cking bang wrong, you’re bang out of order, zo zei Gerrard tegen Beaton. Vrij vertaald: “Ik weet waarom je niet tegen me praat, omdat je f*cking verkeerd zit. Je zit er helemaal naast.”

Vanwege zijn aanhoudende opmerkingen besloot Beaton Gerrard twee gele kaarten uit te delen, waardoor de oud-middenvelder in de tweede helft geen plaats meer mocht nemen in de dug-out van het Almondvale Stadium. Daar bezorgde Morelos Rangers overigens drie minuten voor het einde aan 0-1 overwinning. De vraag is nu wat voor gevolgen de rode kaart voor Gerrard heeft. Als de Schotse voetbalbond hem voor minimaal twee wedstrijden besluit te schorsen, zit hij tijdens de uitwedstrijd tegen Celtic op 21 maart niet op de bank.

Steven Gerrard has been sent off at half-time! ?? ?? Watch Livingston v Rangers live on Sky Sports Football now pic.twitter.com/9LUbbznRQZ — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 3, 2021

Als Rangers komende zaterdag in eigen stadion wint van St. Mirren en Celtic geen fout maakt op bezoek bij Dundee United, kunnen the Gers in de Old Firm op Celtic Park de landstitel veiligstellen. De voorsprong op de aartsrivaal bedraagt momenteel achttien punten. Er worden nog twee wedstrijden in de reguliere competitie gespeeld, waarna er nog vijf duels op het programma staan in een kampioensronde met de beste zes bovenste ploegen. Rangers heeft dus in principe nog vier punten nodig om zeker te zijn van de landstitel en kan deze al veiligstellen voordat de kampioensronde begint.

Gerrard zei na afloop tegenover Sky Sports dat hij zich geen zorgen maakte over een eventuele schorsing. “Als iemand me wil tegenhouden om naast het veld te staan, baart me dat geen zorgen. Ik vier het wel als het moment daar is”, sprak de manager van Rangers, dat overigens ook komend weekeinde al kampioen kan worden. Dan moet er in ieder geval zelf gewonnen worden van St. Mirren en moet Celtic punten morsen tegen Dundee United. Rangers gaat vrijwel zeker de hegemonie van Celtic doorbreken, nadat the Hoops negen landstitels op rij vierden.

De manager van Rangers bleef er na afloop bij dat zijn ploeg een ‘overduidelijke strafschop’ door de neus was geboord. “Ik ben iemand die de officials graag wil steunen, want we zijn allemaal mensen die fouten maken. Maar ik kan het niet uitstaan als op dit niveau drie mensen dezelfde fout maken”, gaf Gerrard te kennen. “Ik vroeg om een uitleg, maar ze weigerden om met me te praten. Ik denk dat ik recht op uitleg, want dit klopt niet, dit is niet fair.”